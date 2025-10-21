La madre di Pamela Genini ha lanciato un appello accorato: “È malata, lui non sa come curarla”. La donna si riferisce a Bianca, la cagnolina della figlia, una Chihuahua che oggi vive con l’ex compagno della giovane, Francesco Dolci. Dopo l’omicidio di Pamela, avvenuto il 14 ottobre per mano del fidanzato Gianluca Soncin, i genitori della ragazza chiedono che almeno l’amata cagnolina possa tornare a casa.

I genitori di Pamela Genini sul cane della figlia uccisa: “Bianca non sta bene”

“

Bianca non sta bene”, ribadiscono, visibilmente preoccupati per le condizioni dell’animale. Durante una puntata del programma Mediaset Dentro la Notizia, è stato letto un messaggio dei genitori, che non nasconde un chiaro riferimento polemico nei confronti di Dolci. “Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine”, ha dichiarato la madre della vittima.

L’appello dei genitori di Pamela Genini sulla volontà di riavere il cane della figlia

L’attacco della donna contro Francesco Dolci, con cui Pamela sarebbe stata al telefono poco prima di essere uccisa, include anche accuse di maltrattamento dell’animale. “Bianca non sta bene, la costringe a viaggi inaccettabili, non sa nemmeno come si debba nutrire, dovrebbe mangiare crocchette tre volte al giorno e prendere del collirio”. Parole che trasmettono tutta la preoccupazione di una madre già devastata dal dolore. Dolci, però, non sembra intenzionato a restituire la piccola cagnolina. Al contrario, continua a mostrarsi in televisione insieme a Bianca, come se volesse ribadire la sua presenza costante nella vita dell’animale.

Francesco Dolci sul cane dell’ex compagna Pamela Genini: “Adesso la terrò io”

Pochi giorni prima dell’appello dei genitori di Pamela Genini, Francesco Dolci è comparso nella trasmissione Rai Ore 14 Sera, con la cagnolina in braccio. Durante la diretta, Bianca è rimasta accoccolata sulle sue gambe, visibilmente impaurita. L’uomo ha raccontato: “Non appena mi ha visto, dopo l’omicidio dove sono sicuro che avrà tentato, pur così piccola, di difendere la padrona, mi è corsa incontro, è ancora traumatizzata. Adesso la terrò io, starà con me, proteggerò almeno lei”. Le parole di Dolci lasciano intendere che non ha alcuna intenzione di affidare il cane alla madre di Pamela.