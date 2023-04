Bimba di 8 anni operata al cuore a Boston: è salva

È uscita dalla terapia intensiva Mariarosaria, la bimba di 8 anni di Catellammare di Stabia, operata al cuore al Children’s Hospital di Boston.

La piccola Mariarosaria, 8 anni, di Castellammare di Stabia, affetta da una rarissima e grave cardiopatia, è uscita dalla terapia intensiva necessaria a monitorare gli iniziali esiti di una operazione durata 9 ore.

L’intervento è stato svolto al Children’s Hospital di Boston, in Massachusetts, dal chirurgo e luminare Pedro J. del Nido.

La sua storia è diventata virale perché l’intervento chirurgico è stato reso possibile grazie alle donazioni di tante persone, che hanno contribuito al viaggio e al ricovero nell’ospedale specializzato in patologie cardiache.

«Informiamo tutti che alle 11 a Boston Mariarosaria è uscita dalla unità cardiologica intensiva ed è stata trasferita nel reparto di unità cardiologica. Sarà ancora monitorata per alcuni aspetti da tenere sotto osservazione e vi aggiorneremo per ulteriori progressi. Siamo molto fiduciosi per le migliori cure che nostra figlia sta ricevendo per l’alta specializzazione dei dottori e degli infermieri che ci stanno seguendo. Grazie per il vostro sostegno dimostratoci dall’inizio fino adesso».