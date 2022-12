Un bimbo di 3 anni chiede un camion dei pompieri per Natale.

Il suo messaggio fa il giro del Nord Italia e viene recuperato proprio dai vigili del fuoco che hanno deciso di avverare il suo desiderio.

Bimbo chiede un camion dei pompieri per Natale: i Vigili del Fuoco esaudiscono il desiderio

Il piccolo si chiama Jonathan ed è residente a Pusiano, in provincia di Como. Jonathan va all’asilo e in una letterina legata ad un palloncino blu ha scritto: “Caro Gesù Bambino, mi chiamo Jonathan, ho 3 anni e vado all’asilo.

Per Natale mi piacerebbe avere il camion dei pompieri”. La sua letterina è volata in cielo ed è atterrato in Friuli Venezia Giulia, per la precisione in un campo in provincia di Pordenone. Forse era destino, forse è stata una casualità, ma a trovare il messaggio del piccolo Jonathan sono stati proprio i vigili del fuoco.

La risposta dei pompieri di Pordenone

Commossi dalla lettera del bimbo, i pompieri di Pordenone hanno deciso di accontentare Jonathan e comprargli un camion dei pompieri (ovviamente un giocattolo).

A finanziare il regalo è stata l’associazione dei Vigili del fuoco di Pordenone. Oltre al camion giocattolo, i pompieri hanno scritto un biglietto al bimbo dicendo: “Ciao Jonathan! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l’autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l’autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini.

Buon Natale”.