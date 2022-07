Bimbo di 5 anni infila la testa in un palloncino: morto avvelenato dall’elio

Tragedia nel Regno Unito, dove un bimbo di soli 5 anni infila la testa in un palloncino: il poveretto è morto avvelenato dall’elio presente nell'involucro

Tragedia nel Regno Unito, dove un bimbo di 5 anni infila la testa in un grosso palloncino: è morto avvelenato dall’elio e i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio. I media spiegano che il piccolo Karlton Noah Donaghey voleva fare una sorpresa ai genitori ma il gas lo la ucciso.

Bimbo morto avvelenato dall’elio

Pare che Karlton abbia infilato la testa in un grosso palloncino a forma di dinosauro, a quel punto il gas gli sarebbe entrato nei polmoni e il bambino sarebbe morto “avvelenamento da elio” nella città di Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, in Inghilterra. E sarebbe stata la madre di Karlton, la 43enne Lisa Donaghey, a trovare il piccolo sul pavimento della loro casa di Dunston con il palloncino di elio sopra la testa e il collo.

I soccorsi sono arrivati a razzo e Karlton è stato trasferito in elisoccorso al Royal Victoria Infirmary di Newcastle-upon-Tyne.

Sei giorni in terapia intensiva e poi la morte

In quell’ospedale il bambino ci è rimasto per sei giorni in terapia intensiva, ma purtroppo è spirato il 29 giugno scorso. Pare che tutto sia accaduto mentre la madre di Karlton era in giardino con gli altri tre figli, più grandi, e con Karlton che era rientrato per andare in bagno.

Ha raccontato la donna: “Quando sono entrata, era a terra con il palloncino sopra la testa e il collo. Era a forma di dinosauro, delle sue stesse dimensioni”.