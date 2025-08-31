É uscito di casa salendo su un autobus e, dopo una ventina di chilometri, è stato investito da un’auto finendo in ospedale. Il tutto è accaduto ad un bimbo di soli 6 anni, che si è autonomamente allontanato dalla sua abitazione all’insaputa dei suoi genitori. Come ha fatto ed in che modo è stato ritrovato? Gli ultimi aggiornamenti.

Bimbo esce di casa, prende il bus e viene investito da un’auto

La vicenda arriva dal comune di Novate Milanese: i genitori hanno segnalato alle forze dell’ordine la scomparsa del figlio di sei anni, un bimbo di origine peruviana giunto in Italia da pochi mesi. I militari hanno fatto una serie di accertamenti scoprendo che il 29 agosto il piccolo aveva girovagato sia a piedi che con un autobus sul quale era salito tra la Città Metropolitana di Milano e la provincia di Monza Brianza. Coprendo una distanza di una ventina di chilometri, prima di essere coinvolto in un incidente.

Il bambino è stato infatti investito da un’auto finendo a quel punto in ospedale. Ed è proprio nel nosocomio di Desio che è stato poi trovato dalle forze dell’ordine della stazione di Novate Milanese e dalla famiglia, con lievi ferite. I militari hanno condotto le ricerche dopo aver accertato che il bimbo fosse salito sulla linea 89 scendendo al capolinea, in via Ciccotti in zona Comasina a Milano. L’investimento è invece avvenuto a Cesano Maderno. Le indagini proseguono.