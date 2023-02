Black out in tutta la città di Lugano: si indaga sulle cause

La nota ufficiale dell'azienda di riferimento che nega qualsiasi responsabilità dopo il black out in tutta la città di Lugano: si indaga sulle cause

Black out in tutta la città di Lugano e buona parte del cantone svizzero di riferimento al buio: si indaga sulle cause.

Ultimamente sono stati censiti tre episodi che hanno messo in ginocchio l’intero territorio e segnalazioni a raffica anche sui social. Da quanto si apprende l’intero settore luganese è stato interessato da un blackout durato circa 45 minuti.

Black out in tutta la città di Lugano

Ci sono state numerose segnalazioni da parte dei cittadini da tutti quartieri della città di Lugano, segnalazioni e lagnanze che sono state effettuate anche nel Malcantonese con luci spente a Caslano e Ponte Tresa.

I media locali spiegano che la sola eccezione è stata la zona servita dall’Azienda elettrica di Massagno (AEM), come confermato dalla stessa Azienda in ordine al lavoro svolto. Ed AIL ha anche confermato che il problema non era legato ai suoi impianti.

La nota ufficiale dell’azienda

Lo ha fatto con una nota che spiega: “Informiamo che l’attuale problema di interruzione dell’energia elettrica nel luganese è legato alla rete nazionale Swissgrid”.

E ancora: “Le AIL SA stanno attuando le necessarie misure per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile”. C’è una chiosa: “Maggiori informazioni sulle cause e sulla tempistica seguiranno non appena la situazione sarà normalizzata. Attualmente la priorità è data agli interventi tecnici, per contenere i disagi alla clientela“. Da quanto si apprende si sarebbe trattato del del terzo evento di questo tipo: i primi due erano avvenuti il 12 gennaio e il 25 gennaio.