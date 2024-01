Ucraina nella Nato?

Antony Blinken è il segretario di Stato USA. Proprio lui ha fatto delle dichiarazioni sulla possibilità che l’Ucraina entri presto a far parte della Nato come membro effettivo. A tal proposito, infatti, Blinken ha fatto sapere che le porte della Nato per Kiev sono sempre aperte e tali resteranno.

Blinken: Ucraina nella Nato

Così ha affermato dunque Antony Blinken: “Le porte della Nato sono aperte, restano aperte, anche per l’Ucraina, che diventerà membro della Nato”. Parole, quelle del segretario americano, che stanno facendo chiaramente il giro del mondo in queste ultime ore.

Blinken, Ucraina ma non solo

Non è ancora dato sapersi se effettivamente l’Ucraina diventerà membro della Nato, figurarsi se esiste una data. In merito a questo tema, infatti, bisognerà ancora attendere una notizia più precisa ed ufficiale. Intanto Blinken si è espresso pure sulla guerra tra Israele e Hamas. Il conflitto d’altronde va avanti da oltre centodieci giorni. In questo senso, ha indicato che potrebbe esserci una speranza per trovare un accordo sugli ostaggi di Gaza. Accordo che potrebbe quindi diventare concreto dopo l’incontro a Parigi.

In ogni caso vi terremo aggiornati e proprio per tale motivo vi invitiamo a seguirci sempre per restare sulla notizia.