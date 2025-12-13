Blocco Illimitato degli Asset Russi: Le Ultime Decisioni dell'Unione Europea

Recentemente, i membri dell’Unione Europea, inclusi stati chiave come il Belgio, hanno concordato di congelare indefinitamente i beni della Banca Centrale russa detenuti in Europa. Questa decisione, riportata da organi di stampa come Reuters e Associated Press, rappresenta un passo significativo per il supporto all’Ucraina, specialmente in un momento in cui l’invasione russa continua da quasi quattro anni.

Il contesto della decisione

Il provvedimento di congelare gli asset russi, che ammontano a circa 210 miliardi di euro, ha l’obiettivo di rimuovere un ostacolo importante all’utilizzo di queste risorse per sostenere l’Ucraina. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicato su X che l’UE sta inviando un segnale chiaro a Mosca: finché la guerra di aggressione prosegue, i costi per la Russia non faranno altro che aumentare.

Il significato del congelamento

Questa mossa rappresenta un atto simbolico di solidarietà verso l’Ucraina e ha anche implicazioni pratiche. La nuova regolamentazione consente che il congelamento non necessiti più di rinnovi ogni sei mesi, un processo precedentemente suscettibile di veti da parte di paesi come Ungheria e Slovacchia. Attualmente, un maggiore consenso tra gli stati membri sarà sufficiente per mantenere il blocco in vigore.

Le preoccupazioni dei paesi europei

Nonostante il voto favorevole di 25 stati membri, sono emersi timori da parte di Belgio, Italia, Malta e Bulgaria riguardo all’utilizzo futuro di beni congelati. Questi paesi hanno richiesto che ogni decisione sull’impiego dei fondi venga presa a livello di leadership e non costituisca un precedente per la politica estera dell’Unione Europea. In particolare, il Belgio, dove sono detenute la maggior parte delle risorse russe, ha sollevato preoccupazioni legali nel caso in cui Mosca decidesse di intraprendere azioni legali per riacquistare i fondi.

Le implicazioni legali e finanziarie

La Banca Centrale russa ha avviato azioni legali contro Euroclear, istituzione finanziaria con sede in Belgio, accusandola di bloccare l’accesso ai fondi congelati. Questo scenario suscita interrogativi sulla legittimità delle azioni intraprese dall’Unione Europea e sulla possibilità che possano violare i principi di immunità sovrana. Secondo la Banca Centrale russa, l’impiego dei beni congelati per finanziare l’Ucraina risulterebbe illegale e in contrasto con il diritto internazionale.

Prospettive future per l’Ucraina

Il congelamento dei beni rappresenta non solo un blocco, ma anche un’opportunità per una pianificazione strategica a lungo termine. L’Unione Europea prevede di destinare tali fondi per un prestito all’Ucraina che potrebbe arrivare fino a 165 miliardi di euro, destinato a sostenere le spese militari e civili per il biennio 2026-. Tuttavia, il rimborso di questo prestito sarà previsto solo dopo che la Russia avrà versato le riparazioni per i danni causati dall’invasione.

La riunione del Consiglio Europeo

Il 18 dicembre si terrà un incontro del Consiglio Europeo a Bruxelles, durante il quale i leader europei analizzeranno i dettagli relativi al prestito garantito da riparazioni e alle possibili misure di protezione per il Belgio in caso di contenzioso legale. Questa riunione si preannuncia cruciale per definire il futuro dell’Unione e per garantire un supporto continuo all’Ucraina.