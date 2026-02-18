Giunto a Tirana, in Albania, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la presenza dell’Italia a Washington per il Board of Peace come Paese osservatore. Ecco le sue parole.

Board of Peace, l’annuncio di Tajani: “Andrò io a Washington”

La prima riunione del Board of Peace si terrà a Washington domani, giovedì 19 febbraio 2026.

Arrivato a Tirana, in Albania, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la presenza dell’Italia al Consiglio di Pace come Paese osservatore, aggiungendo che sarà proprio lui a recarsi negli Usa per rappresentare l’Italia: “andrò io a Washington per rappresentare l’Italia come osservatrice in questa prima riunione del Board of Peace, per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza sul futuro della Palestina.”

Board of Peace, parla Tajani da Tirana

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato la sua presenza a Washington per la prima riunione del Board of Peace, da Tirana ha anche aggiunto: “L’Italia è protagonista nell’area del Mediterraneo. Non possiamo non essere parte di una strategia che dovrà vederci ancora in prima linea, ascoltare cosa si sta facendo. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto per la costruzione della pace, della stabilità dell’intera area del Medio Oriente. Quindi si tratta di una scelta politica che rispetta la Costituzione della Repubblica, ma continua ad avere l’Italia parte di una strategia della quale fanno parte l’Unione Europea che invierà la commissaria Suica e vedrà la presenza del governo del Cipro che guida l’Europa in questi sei mesi.”