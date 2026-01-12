Paura tra Turi, Casamassima e Valenzano: che cosa è successo nel pomeriggio di sabato 10 gennaio 2026?

Attimi di paura l’altro ieri, 10 gennaio 2026, in Puglia dove, nel Barese, c’è stato un boato improvviso, accompagnato da un forte bagliore. Il tutto è stato ripreso dalla telecamere di videosorveglianza. Ecco cosa è successo.

Mistero in Puglia, forte boato nel Barese: il video delle telecamere di sorveglianza

Un bagliore e un forte boato sono stati segnalati in Puglia, per l’esattezza nelle campagne attorno a Casamassima, in provincia di Bari.

Il boato, inoltre, ha fatto tremare i vetri delle abitazioni, con i testimoni che hanno raccontato di come il cielo sia diventato color verdastro. Sul web hanno cominciato subito a circolare i video ripresi dalla telecamere di videosorveglianza delle case degli abitanti della zona, che mostrano appunto le immagini del misterioso bagliore in campagna. Ma, che cosa è successo? Al momento con certezza non si sa, ma ci sono già alcune ipotesi. Andiamo a vederle insieme.

Boato improvviso in Puglia: meteorite?

Al momento nessuna certezza su cosa sia successo sabato scorso in Puglia, dove, nel Barese, è stato segnalato un forte boato nella campagne attorno a Casamassima, boato accompagnato da un forte bagliore. Al momento non c’è certezza di cosa sia successo ma, l’ipotesi più accreditata, è che si sia trattato di un meteorite, per l’esattezza di un frammento che potrebbe essere arrivato in zona dopo essere entrato in contatto con l’atmosfera terrestre disintegrandosi. E’ stato invece escluso che possa essersi trattato di un boom sonico di jet.