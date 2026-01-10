Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è verificata questa mattina, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 5.53. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia e Puglia. La situazione.

Risveglio di paura al Sud. Un forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.1, è stata registrata intorno alle ore 5.53 di questa mattina, sabato 10 gennaio 2026 al largo di Reggio Calabria, a una profondità di 64,8 chilometri.

A riportare la notizia l’Ingv. La scossa è stata avvertita in altre città della Calabria, quali Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. Ma non solo, il sisma è stato avvertito anche in Puglia, tra Taranto e Bari, in Sicilia, tra Catania, Ragusa e Messina, e persino a Malta.

Questa mattina presto è stata registrata a largo di Reggio Calabria una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, avvertita anche in Sicilia, in Puglia e a Malta. Tanta la paura tra la popolazione, come testimoniano i tanti messaggi sui social ma, fortunatamente, non ci sono stati danni, né a persone né a cose. In via precauzionale è stata però sospesa la circolazione dei treni dalle ore 6.00 di questa mattina sulla linea Catanzaro-Lido Reggio Calabria, tra Roccella Jonica e Melito Porto di Salvo, come comunicato sul sito di Trenitalia.