Una serie di scosse di terremoto ha interessato le Marche nelle ore notturne, con un evento principale di magnitudo 3.8 che ha svegliato molti residenti e dato origine a uno sciame sismico localizzato tra le province di Macerata e Fermo.

Terremoto nelle Marche, notte di paura: scossa più intensa di magnitudo 3.8

Nella notte le Marche sono state interessate da una sequenza di eventi tellurici che ha coinvolto l’area compresa tra le province di Macerata e Fermo. La scossa più intensa, di magnitudo 3.8, è stata rilevata intorno alle 3:31, con un ipocentro a circa 24 chilometri di profondità e un epicentro localizzato a pochi chilometri da Sant’Angelo in Pontano e Penna San Giovanni, non lontano da Falerone.

A questo evento sono precedute e seguite diverse repliche, tra cui movimenti di magnitudo dai 2.0 ai 3.1 registrati tra Sant’Angelo in Pontano e Gualdo. Complessivamente, dalla notte sono stati contabilizzati oltre trenta eventi sismici, avvertiti distintamente dalla popolazione, svegliata dal tremore.

In mattinata sono programmati i controlli da parte delle autorità competenti e della Protezione Civile per verificare eventuali criticità, mentre al momento non si segnalano danni a persone né a strutture e la situazione resta sotto costante monitoraggio.