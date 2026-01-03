Città del Messico è stata colpita da una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 6.5. Sarebbero almeno due le vittime.

Città del Messico, violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5: oscillano anche i palazzi

Ieri, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 7.58 locali, è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5 a Città del Messico, con epicentro nell’area di San Marcos.

A renderlo noto è stato il centro sismologico nazionale. La scossa, con profondità di 35km, ha costretto anche la presidente Claudia Scheinbaum ha sospendere la sua conferenza stampa quotidiana.

Ieri, venerdì 2 gennaio 2026, si è verificata una violenta scossa di terremoto a Città del Messico. Le autorità locali hanno fatto sapere che una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo della propria abitazione, mentre un uomo di anni 67 è morto durante le operazioni di evacuazione, forse a causa di un arresto cardiorespiratorio dopo essere caduto dalle scale. Non sono invece stati registrati danni materiali nella capitale del Messico. La Coordinacion Nacional de Proteccion Civil ha subito attivato le procedure per valutare i danni nella zona interessata dal terremoto.