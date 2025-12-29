Deragliamento del Treno Interoceanico a Oaxaca, Messico: centinaia tra vittime e feriti, soccorsi mobilitati e indagini in corso.

Un grave deragliamento in Messico ha colpito lo Stato di Oaxaca, provocando almeno 13 morti e centinaia di feriti. L’incidente coinvolge il Treno Interoceanico, infrastruttura strategica che collega il Pacifico al Golfo del Messico, e riaccende i dubbi sulla sicurezza ferroviaria nel Paese.

Catastrofe ferroviaria in Messico: indagini in corso

Il convoglio coinvolto faceva parte del Treno Interoceanico, progetto inaugurato nel 2023 e pensato per collegare la costa del Pacifico a Salina Cruz con il Golfo del Messico a Coatzacoalcos.

Questa infrastruttura, strategica per il Corredor Interoceánico dell’Istmo di Tehuantepec, mira a creare un hub logistico alternativo al Canale di Panama, con l’obiettivo di potenziare il commercio e lo sviluppo economico della regione meridionale del Paese.

La Procura Generale del Messico ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del deragliamento, tra cui possibili guasti tecnici, condizioni dei binari o errori operativi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Come ha sottolineato il governatore di Oaxaca, Salomón Jara Cruz, “Siamo profondamente addolorati per l’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda”, evidenziando l’impegno delle autorità locali e federali nel fornire aggiornamenti costanti e supporto ai feriti.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Catastrofe ferroviaria in Messico, deragliamento a Oaxaca: “Ci sono morti e un centinaio di feriti”

Secondo quanto riferito da Reuters, il grave deragliamento ha interessato lo Stato di Oaxaca, nel sud del Messico, provocando la morte di almeno 13 persone e il ferimento di circa 98, di cui 36 ricoverate e cinque in condizioni critiche. Il treno, a bordo del quale viaggiavano 241 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio, sarebbe uscito dai binari mentre percorreva una curva tra Chivela e Nizanda, in una zona collinare.

Alcuni vagoni si sono inclinati o ribaltati parzialmente, come mostrano le immagini diffuse dai media, rendendo difficile l’accesso dei soccorritori. La Marina messicana ha immediatamente inviato personale, veicoli di emergenza e ambulanze, mentre la presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato: “Abbiamo inviato funzionari federali sul luogo dell’incidente per coordinare i soccorsi e supportare le famiglie delle vittime”.