Ieri mattina un treno è deragliato nei pressi della stazione tra Porta Fiorentina e Porta Romana, a Viterbo, causando un’immediata sospensione del traffico ferroviario su quella tratta. Le operazioni di intervento e messa in sicurezza sono ancora in corso, con i tecnici al lavoro per ripristinare la normale circolazione.

Viterbo, deragliamento tra Porta Fiorentina e Porta Romana

A partire dalle 6 di ieri mattina, domenica 25 maggio, Trenitalia ha interrotto il servizio ferroviario nella stazione di Viterbo Porta Fiorentina a causa del deragliamento di un treno. Di conseguenza, tutti i convogli in arrivo e partenza da questo nodo della Tuscia, che collega Viterbo a Roma, sono stati cancellati. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Ferroviaria.

Il convoglio, privo di passeggeri, durante una manovra è uscito dai binari, causando l’impatto di uno dei lati della carrozza con un palo metallico della linea elettrica posizionato lungo la tratta. A seguito dell’urto, il palo si è inclinato e uno dei finestrini del treno è andato in frantumi, provocando danni sia alla carrozza che all’infrastruttura elettrica.

Viterbo, deragliamento tra Porta Fiorentina e Porta Romana: traffico ferroviario fermo

Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale di Rfi, diffuso alle 21:40 di ieri sera, “la circolazione sulla linea Roma-Viterbo rimane sospesa tra Porta Fiorentina e Porta Romana a causa di un problema alla linea. L’intervento dei tecnici di Rfi è in corso, ulteriori aggiornamenti seguiranno”. Nel frattempo, i treni in arrivo e partenza da Viterbo subiscono cancellazioni e modifiche al percorso. Per limitare i disagi, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus, che tuttavia non ha evitato disagi tra i viaggiatori.

La priorità resta garantire la sicurezza dell’infrastruttura. Rfi invita i passeggeri a verificare gli aggiornamenti su partenze e arrivi tramite i monitor nelle stazioni.