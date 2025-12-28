Scosse di magnitudo 7 e 6 scuotono Taiwan e Perù: paura tra la popolazione e...

Terremoti in Asia e Sud America: scosse colpiscono Taiwan e Perù, epicentri in mare e città evacuate, senza vittime segnalate.

Nella giornata di sabato 27 dicembre 2025, due terremoti di forte intensità hanno colpito regioni distanti del mondo, provocando paura tra la popolazione ma, fortunatamente, senza segnalazioni di vittime. Gli eventi sismici evidenziano ancora una volta la vulnerabilità di zone geografiche situate lungo placche tettoniche attive.

Forte scossa di terremoto nel nord-est di Taiwan

Alle 23:05 locali, un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan, con epicentro a circa 32 chilometri dalla città di Yilan e una profondità di 73 chilometri sotto il livello del mare, secondo l’Agenzia Meteorologica dell’isola. La scossa è stata percepita in sei regioni di Taiwan, compresa Taipei, dove gli edifici oscillavano visibilmente, e su alcune isole giapponesi come Ishigaki e Iriomote.

Le autorità taiwanesi, inclusi i vigili del fuoco, stanno valutando eventuali danni, ma al momento non si registrerebbero vittime né danni significativi.

Taiwan si trova in una zona sismicamente molto attiva: terremoti precedenti, come quello del 1999 (magnitudo 7,3) e del 2016 (magnitudo 6,4), avevano causato numerose vittime e ingenti danni materiali.

⚡Um terremoto de magnitude 6,7 em Yilan, Taiwan, ocorrido hoje cedo, provocou uma evacuação caótica em uma universidade em Fuzhou. pic.twitter.com/QdWJfbSd3z — 🇧🇷Are you Okay?🇧🇷 (@Areyouok8888) December 28, 2025

Scossa di magnitudo 6 nel nord del Perù

Lo stesso sabato, alle 21:51 ora locale, un terremoto di magnitudo 6 ha interessato il nord del Perù, con epicentro localizzato nell’Oceano Pacifico a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote e a 52 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in varie città, tra cui Lima, Trujillo e Cajamarca, con intensità moderata.

La Direzione di Idrografia e Navigazione della Marina Militare peruviana ha escluso la formazione di uno tsunami. Per la capitale si tratta del quarto terremoto percepito nelle ultime 24 ore, dopo scosse di minore entità, tra cui una di magnitudo 4,8 venerdì e una di 3,5 sabato mattina. Al momento, non sarebbero stati riportati feriti né danni materiali.