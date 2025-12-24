Paura nel Regno Unito, dove un’enorme voragine si è aperta nel canale di Whitchurch risucchiando due barche. La situazione.

Regno Unito, barche inghiottite da una voragine in un canale: “E’ stato come un terremoto”

Lunedì 22 dicembre 2025, gli abitanti della contea di Shropshire si sono svegliati improvvisamente dopo aver udito un enorme boato, simile a quello di un terremoto.

Un’enorme voragine si è infatti aperta nel canale di Whitchurch, nel Nord Ovest dell‘Inghilterra, con l’acqua che si è riversata in un campo nei pressi, allagandolo. Due imbarcazioni sono state risucchiate. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la voragine, tra le ipotesi il cosiddetto “sinkhole”, ovvero quando la superfice di un terreno collassa per colpa di una cavità sotterranea.

Regno Unito, barche inghiottite da una voragine in un canale: non ci sono vittime

Erano le 4 di notte del 22 dicembre quando gli abitanti di Whitchurch sono stati svegliati da un enorme boato simile a quello di un terremoto. In questa zona diverse famiglie vivono sulle classiche narrowboat e, allarmati dal rumore, hanno subito abbandonato le proprie imbarcazioni. Sono stati circa 50 i vigili del fuoco accorsi per mettere in salvo le persone. Fortunatamente non si registrano né vittime né feriti.