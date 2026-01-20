Bobi Wine Scappa da un Raid della Polizia Durante le Elezioni Controverse in Uganda

Le recenti elezioni presidenziali in Uganda hanno generato un clima di forte tensione e conflitto. Il leader dell’opposizione, Bobi Wine, ha rivelato in un’intervista esclusiva a Al Jazeera di essere riuscito a sfuggire a un raid condotto dalle forze di polizia e dall’esercito. Questa fuga si inserisce in un contesto elettorale che Wine stesso ha definito manipolato e corrotto.

Le elezioni presidenziali e le accuse di brogli

Il 17, il presidente uscente Yoweri Museveni, al potere da oltre 40 anni, è stato dichiarato vincitore delle elezioni con una percentuale schiacciante. Tuttavia, Bobi Wine ha contestato questi risultati, sostenendo che si è trattato di un vero e proprio furto elettorale. In un post sui social media, ha affermato: “Voglio confermare che sono riuscito a scappare da loro”.

Le circostanze della fuga

La situazione è diventata critica nelle ore precedenti alla proclamazione dei risultati. Bobi Wine ha denunciato di essere stato messo sotto arresto domiciliare dalle forze di sicurezza, le quali avrebbero tentato di catturarlo. “Al momento non sono a casa, ma mia moglie e altri membri della mia famiglia sono ancora sotto sorveglianza”, ha aggiunto. Secondo le sue affermazioni, le forze militari avrebbero bloccato l’accesso alla sua abitazione, creando confusione tra i vicini.

Repressione e violenza post-elettorale

Le elezioni hanno portato alla luce non solo tensioni politiche, ma anche una serie di violenze, con rapporti che segnalano almeno sette morti durante i disordini. La situazione è degenerata in diverse aree, come Butambala, dove si sono registrati scontri tra forze di polizia e sostenitori dell’opposizione. Questo clima di intimidazione ha sollevato preoccupazioni a livello internazionale, con critiche espresse da numerose organizzazioni per i diritti umani.

Le dichiarazioni della comunità internazionale

La Commissione Elettorale ugandese, proclamando Museveni vincitore, ha ignorato le segnalazioni di brogli e intimidazioni. La comunità internazionale, inclusa l’ONU, ha condannato l’atmosfera di repressione e violenza che ha caratterizzato il periodo elettorale, evidenziando l’impossibilità di un voto libero e giusto.

La reazione di Bobi Wine

Di fronte a questa situazione, Bobi Wine ha espresso un netto rifiuto dei risultati elettorali, denunciando metodi fraudolenti come il riempimento delle urne e l’arresto di altri membri della sua formazione politica, il National Unity Platform. “Questi criminali stanno cercando di usurpare la volontà del popolo attraverso tecniche fraudolente”, ha affermato, sottolineando l’urgenza di mobilitare i cittadini per protestare contro questo stato di cose.

Il clima di paura e repressione in Uganda continua a crescere. Mentre molti cittadini sperano in un cambiamento, la realtà politica sembra rimanere bloccata in un circolo vizioso di violenza e controllo. La fuga di Bobi Wine rappresenta un simbolo della lotta dell’opposizione contro un regime che appare sempre più autoritario.