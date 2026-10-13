Un volo Qantas da Perth a Roma è stato bloccato perché sono state individuate cimici dei letti nella classe economica. La compagnia ha avviato una pulizia intensiva, ha cancellato il ritorno e ha offerto sistemazioni ai passeggeri.

Il volo QF5, operato da Qantas con partenza da Perth il 9 ottobre, ha dovuto fare una sosta forzata a Roma quando il personale di bordo ha scoperto la presenza di cimici dei letti nella parte anteriore della cabina di classe economica. L’aereo coinvolto era un Boeing 787 Dreamliner noto per i suoi standard di igiene avanzati, ma l’infestazione ha richiesto l’interruzione immediata del servizio.

Come è stata rilevata l’infestazione a bordo

Durante la routine di bordo, i membri dell’equipaggio hanno notato piccoli insetti nascosti nei tessuti dei sedili. Dopo una verifica più approfondita, è stata confermata la presenza di cimici dei letti parassiti che si nutrono di sangue umano e non sono in grado di volare, ma possono spostarsi agevolmente all’interno di bagagli e indumenti.

L’intervento è stato limitato a una zona specifica dell’economia, ma la decisione di atterrare a Roma è stata presa per garantire la sicurezza e il benessere dei passeggeri.

Meccanismo di trasporto degli insetti

Gli esperti spiegano che gli insetti arrivano a bordo per via dei bagagli personali o dei capi d’abbigliamento dei viaggiatori. Un singolo passeggero può involontariamente introdurre le cimici, che poi trovano rifugio nelle fessure dei sedili e delle tappezzerie, proliferando rapidamente in un ambiente chiuso come la cabina di un aereo.

Risposta di Qantas: sospensione del volo e assistenza ai passeggeri

Non appena è stata confermata l’infestazione, la compagnia ha deciso di ritirare l’aereo dal servizio per avviare una pulizia approfondita e una disinfestazione completa. Il volo di ritorno Roma-Perth, previsto per il 10 ottobre, è stato cancellato. Qantas ha offerto ai passeggeri coinvolti alloggi alberghieri e la possibilità di riprenotare su voli alternativi entro 48 ore dalla partenza originaria, garantendo continuità del viaggio senza ulteriori costi.

Procedura di pulizia e disinfestazione

Il team di manutenzione ha seguito un protocollo rigoroso, prevedendo l’impiego di disinfettanti certificati e l’applicazione di trattamenti ogni 50 giorni su tutti gli aeromobili della flotta. La pulizia profonda è stata accompagnata da un’ispezione dettagliata di ogni sedile, dei bin di raccolta e delle superfici più nascoste, per assicurare l’eliminazione totale delle cimici prima del ritorno in servizio.

Implicazioni per la sicurezza dei viaggi aerei

Se da un lato le cimici dei letti non rappresentano una minaccia sanitaria grave, le loro punture possono causare irritazioni cutanee e prurito. Inoltre, la difficoltà di eliminarle – grazie alla capacità di nascondersi per settimane senza nutrirsi – rende fondamentale la vigilanza da parte delle compagnie aeree. L’incidente sottolinea l’importanza di controlli accurati sui bagagli e di una comunicazione trasparente verso i passeggeri, specialmente per coloro che viaggiano frequentemente o provengono da strutture alberghiere con potenziali infestazioni.

L’evento, però, richiama l’attenzione sull’interdipendenza tra mobilità internazionale e diffusione di parassiti, evidenziando la necessità di protocolli ancora più stringenti per prevenire futuri episodi similari.