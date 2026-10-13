Il 13 ottobre 2026, Papa Leone XIV è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento di rimozione di un nodulo al polmone. L’appartamento tradizionale riservato ai Pontefici è ancora in fase di ristrutturazione; per questo motivo il Pontefice è stato collocato in una nuova suite all’interno del decimo piano, già completamente isolata dagli altri reparti.

Motivi clinici e organizzazione della degenza

L’intervento, considerato di routine ma delicato, richiede una stretta sorveglianza post-operatoria. Il team medico del Gemelli ha predisposto un percorso di cura che comprende esami di imaging, prelievi ematici e controlli giornalieri. Per tutelare la privacy del Santo Padre, tutti i referti saranno inseriti nei sistemi informatici con codici alfanumerici o pseudonimi evitando l’esposizione di dati sensibili a personale non autorizzato.

Protezione dei dati sanitari

Un gruppo di tecnici specializzati monitorerà costantemente le reti informatiche dell’ospedale, con particolare attenzione a possibili tentativi di hacking. I campioni biologici saranno etichettati con codici anonimi, garantendo che, anche in caso di fuga di notizie, le informazioni personali rimangano impronunciabili.

Il piano di sicurezza: isolamento, controlli e no-fly zone

Il decimo piano è stato trasformato in una zona a accesso limitato. Nessuno può entrare senza l’autorizzazione esplicita della Prefettura della Casa Pontificia. La Gendarmeria Vaticana in stretta collaborazione con l’ispettorato Vaticano e la vigilanza interna del Gemelli, è responsabile del controllo degli ingressi e delle uscite dalla suite papale.

Controlli sul perimetro e flusso dei fedeli

La Polizia di Stato ha disposto un presidio continuo su tutti i varchi d’ingresso e di uscita dell’intera struttura. Gli agenti operano sia in divisa sia in borghese per gestire i flussi di fedeli, curiosi e stampa internazionale, mantenendo una presenza “rafforzata ma discreta”. Già dalla mattina precedente sono state intensificate le verifiche nei cortili e nei parcheggi, per garantire ordine e sicurezza.

No-fly zone e sorveglianza aerea

All’arrivo del Papa, è stata attivata una no-fly zone sull’intera area del policlinico. Elicotteri della polizia, droni di sorveglianza e puntatori anti-drone operano in sinergia per impedire qualsiasi sorvolo non autorizzato. Questi sistemi sono in grado di intercettare e neutralizzare dispositivi di registrazione aerei, proteggendo la privacy del Santo Padre anche dal cielo.

Reazioni internazionali: il silenzio degli Stati Uniti

Il contesto politico internazionale è stato caratterizzato da un evidente mutismo da parte degli Stati Uniti: né il presidente Donald Trump né il vicepresidente JD Vance o il segretario di Stato Marco Rubio hanno inviato messaggi di solidarietà. Il silenzio si colloca in un periodo di tensione legata alla pena di morte, in cui Papa Leone XIV ha espresso posizioni contrarie alla capitale, mentre il Pentagono trasmetteva in diretta la fucilazione di Nidal Hassan, ex maggiore condannato per la strage di Fort Hood.

Questo scenario evidenzia come la figura papale continui ad avere un impatto anche nei dibattiti più delicati, ma anche come le dinamiche diplomatiche possano rimanere soggette a priorità diverse. Nel frattempo, il Vaticano garantisce che il decreto di sicurezza, la protezione dei dati e la no-fly zone siano mantenuti per l’intera durata della degenza, che potrebbe estendersi anche oltre la domenica successiva.