Le recenti dichiarazioni di Teresa Langella hanno acceso gli animi dei follower: l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram due episodi che hanno messo a dura prova il marito, Andrea Dal Corso. Dopo il drammatico incidente del 15 luglio scorso, il soggetto si è trovato a poche ore di distanza da un altro grave rischio, un camion in retromarcia che quasi lo investì.

La vicenda mette in luce non solo il pericolo concreto, ma anche il clima di distrazione diffusa che la coppia denuncia.

Il grave incidente del 15 luglio 2026 in Veneto

Il 15 luglio 2026, Andrea Dal Corso è stato coinvolto in uno scontro frontale nelle provincie venete. Un’automobile ha invaso la sua corsia, costringendo le due vetture a un impatto violento.

Al volante dell’auto invasore vi era un’anziana di 83 anni che ha perso la vita sul colpo. Dal Corso, invece, ha riportato ferite gravi: entrambe le braccia sono state ingessate e la mano è stata operata in seguito. Per diversi giorni ha dovuto dipendere dall’assistenza familiare, e la moglie ha più volte dichiarato che quell’esperienza lo ha segnato profondamente.

Conseguenze fisiche e psicologiche per Andrea Dal Corso

Dopo l’intervento chirurgico, la riabilitazione è stata lunga e impegnativa. Le braccia ingessate hanno limitato le attività quotidiane, mentre la mano operata ha richiesto fisioterapia per recuperare forza e destrezza. Sul piano emotivo, Teresa Langella ha più volte espresso la propria preoccupazione, sottolineando che la scena dell’incidente le è rimasta impressa come un ricordo doloroso. La coppia ha riferito di aver perso “dieci anni di vita” a causa dello stress e dell’ansia generati da quell’evento.

Il nuovo quasi incidente con il camion

Solo pochi mesi dopo, Andrea Dal Corso è stato avvisato da sua moglie di un guasto potenzialmente letale che ha sfiorato il suo ritorno alla normalità. In una telefonata, il marito ha spiegato che un camion, magari impegnato in una manovra di retromarcia, non l’aveva visto in tempo: “Amore, stavano per investirmi”. L’uomo ha potuto scostarsi all’ultimo secondo evitando un impatto che avrebbe potuto compromettere nuovamente la sua salute. La notizia è stata condivisa in due story su Instagram, dove Teresa ha espresso la propria “seria preoccupazione” per la frequente presenza di conducenti distratti.

Le parole di Teresa Langella sulla distrazione alla guida

Nel suo post, Teresa Langella ha commentato con tono critico il clima di distrazione in giro chiedendosi se ci volesse una “benedizione” per proteggere i propri cari. “Quando Andrea mi racconta queste cose, perdo dieci anni di vita”, ha scritto, sottolineando l’impatto emotivo che le vicissitudini del marito hanno su di lei. Ha inoltre rimproverato il partner per la mancanza di rassicurazione immediata: “Non è che prima mi rassicura e poi mi spiega le cose. No, dice: ‘Amore, ma sai cosa è successo?’”. Questa osservazione, seppur personale, mette in luce una dinamica comune nelle relazioni dove lo shock dell’accaduto sovrasta la capacità di confortare.

Il racconto di Teresa culmina con una riflessione più ampia: “Oggi, quando guido, sono tesa, sarà anche per quello che è successo ad Andrea”. Il messaggio è chiaro: la consapevolezza dei rischi sulla strada e la frequente distrazione alla guida sono diventati temi di discussione domestica, ma soprattutto di allarme pubblico. La coppia, attraversando due vicende così diverse ma collegate dal pericolo viario, richiama l’attenzione sulla necessità di maggiore prudenza e rispetto delle regole stradali per evitare che altre vite vengano compromesse da errori simili.