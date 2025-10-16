Tragedia a Montanaro, nel Torinese: un motociclista di 24 anni è morto in un terribile incidente stradale.

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, c’è stato un terribile incidente stradale a Montanaro, nel Torinese, per l’esattezza in strada Pogliani. Coinvolte una moto e un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, una moto Aprilia 125 è scivolata finendo sotto a un furgone, una Fiat Ducato che procedeva nella direzione opposta, fermandosi nella parte posteriore del mezzo. Subito sono intervenuti i soccorsi, ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco. I carabinieri hanno inoltre effettuato tutti i rilievi del caso al fine di stabilire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Incidente stradale a Montanaro nel pomeriggio di oggi, coinvolte una moto e un furgone. A bordo dell'Aprilia 125 c'era un ragazzo di 24 anni che è morto sul colpo.