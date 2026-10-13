Nel cuore della Russia centrale, nella storica provincia di Tula, è scoppiato uno scandalo che coinvolge una figura di spicco della forza dell’ordine locale. Una donna di trent’anni, titolare del ruolo di vicecapo di un distretto di polizia, è stata trattenuta dalle autorità con l’accusa di aver chiesto una somma considerevole per proteggere un cittadino da un procedimento penale.

Le indagini hanno identificato la cifra oggetto dell’accusa: 200.000 rubli, equivalenti a circa 2.400 dollari. L’estorsione sarebbe avvenuta in ottobre 2026, quando la functionaria avrebbe proposto al padre di un giovane sospettato di aver falsificato la patente di pagare la somma per evitare l’avvio di un’indagine penale.

Arresto di Yekaterina F. e dinamica dei fatti

Le autorità giudiziarie di Tula hanno proceduto al fermo della vicecapo appena scoperta la denuncia. Secondo gli investigatori, il cittadino ha denunciato l’estorsione prima di consegnare i soldi, ma la transazione è avvenuta comunque in un’automobile, dove la somma è stata consegnata alla funzione pubblica. Il giudice ha disposto la custodia cautelare per un mese e 29 giorni in attesa del dibattimento.

Se la corte dovesse confermare la condotta illecita, la pena massima prevista è di 12 anni di carcere per corruzione su larga scala.

Il percorso professionale di Yekaterina F.: premi e riconoscimenti

Yekaterina, che opera come vicecapo del reparto di polizia di distretto vanta oltre nove anni di servizio nella regione di Tula. Nel 2023 e nel 2024 ha trionfato nella competizione organizzata dal Ministero dell’Interno dedicata ai “capitani di zona”, ottenendo il titolo di “Poliziotto popolare”. Tali riconoscimenti hanno consolidato la sua immagine di poliziotta modello presso la cittadinanza e le autorità locali.

Una dichiarazione che ha rubato i titoli

Nel corso di una cerimonia nel 2024, la stessa Yekaterina ha dichiarato: “Il servizio non è facile per una donna, ma mi piace davvero il mio lavoro perché amo aiutare le persone”. Quei versi avevano rafforzato la percezione di una professionista dedita al bene pubblico, a distanza di pochi mesi dal suo arresto.

Ripercussioni legali e reazioni delle istituzioni

Il tribunale di Tula ha tenuto in considerazione la gravità dell’accusa e il fatto che la sospettata fosse ancora in servizio, potendo così abusare dei propri poteri istituzionali per influenzare prove o testimonianze. Le autorità regionali, che l’anno scorso l’avevano descritta come figura affidabile per la comunità, ora devono fare i conti con la possibilità di un caso di corruzione ad alto profilo. La decisione di mantenere la custodia cautelare per quasi due mesi indica la serietà con cui la procura intende perseguire il reato di grande estorsione. Il futuro giudiziario di Yekaterina rimane incerto, ma il caso ha già scosso la fiducia nella polizia di Tula e ha riacceso il dibattito sulla trasparenza delle forze dell’ordine nella regione.