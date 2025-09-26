Bolletta della luce 2025: sconti per i clienti vulnerabili e novità sulla Maggior Tutela. Le novità presentate da ARERA.

Nel quarto trimestre del 2025, i clienti vulnerabili beneficeranno di una riduzione significativa della bolletta della luce. Tutti i dettagli presentati da ARERA.

Bolletta luce, riduzione della bolletta elettrica per i clienti vulnerabili nel 2025

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sottolinea l’importanza della maggior tutela per i soggetti più fragili, garantendo una protezione efficace contro i rincari e le oscillazioni dei prezzi.

Il passaggio dal mercato libero alla maggior tutela rappresenta un’opportunità concreta per assicurare condizioni più eque e sostenibili, contribuendo a ridurre il rischio di povertà energetica e a supportare chi ha maggiore necessità di protezione economica nel contesto energetico attuale.

L’ARERA ha reso noto che l’aggiornamento riguarderà circa 3 milioni di clienti attualmente in maggior tutela, precisando che anche chi si trova nel mercato libero può richiedere il passaggio a questo regime.

Bolletta luce, importante aggiornamento ARERA per i vulnerabili: le nuove tariffe

Nel quarto trimestre del 2025, i clienti vulnerabili registreranno una riduzione della bolletta elettrica pari al 7,6%. Nonostante la riduzione trimestrale, la spesa annua per l’utente tipo vulnerabile è stimata a 608,72 euro per il 2025, con un aumento del 22,2% rispetto ai 498,10 euro del 2024. L’incremento riflette le variazioni dei costi energetici e le dinamiche del mercato elettrico, che continuano a influenzare significativamente le famiglie più fragili.