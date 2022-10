Bologna, 12enne rapinato da tre adolescenti all’uscita da scuola

Il fatto è avvenuto in pieno giorno: tre bulli hanno accerchiato il ragazzino dopo la scuola e gli hanno strappato dalle mani il telefonino

È scosso e sconvolto per quanto accaduto ma ha comunuque avuto il sangue freddo per chiedere aiuto prima ad un compagno di scuola e poi alla polizia, un 12enne rapinato in pieno giorno all’uscita da scuola. Il grave episodio è avvenuto il 14 ottobre a Bologna, vicino all’istituto di via Torreggiani che si trova a poca distanza da piazza dell’Unità.

12enne rapinato da tre 15enni, il racconto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata grazie alla testimonianza della giovane vittima, il ragazzino era appena uscito da scuola quando sarebbe stato circondato da tre coetanei, poco più grandi di lui, e di carnagione olivastra come da sua descrizione. Dopo averlo immobilizzato gli avrebbero dunque strappato il telefonino dalle mani per poi darsi alla fuga: la rapina è avvenuta in una zona non direttamente coperta dai sistemi di videosorveglianza anche se non è da escludere che le forze dell’ordine possano decidere di visionare le telecamere delle vie limitrofe per provare ad individuare il branco di bulli.

Avviate le indagini, identificazione dei rapinatori non semplice

Il 12enne, sconvolto, ha fermato un compagno di scuola per chiedere aiuto e successivamente ha chiamato la polizia giunta in Bolognina per raccogliere la testimonianza ed avviare le indagini. Il ragazzino ha spiegato che stava aspettando un’amica di famiglia per essere accompagnato a casa quando è avvenuta la rapina, ad opera di tre quindicenni dei quali si sono perse le tracce.

Le ricerche sono scattate subito ma identificarli e capire quale percorso abbiano seguito nella loro fuga non sarà semplice.

Sempre nella stessa giornata un automobilista ha subìto un episodio analogo, rapinato della sua auto mentre si trovava in viale Tito Carnacini. Il ladro sarebbe entrato nella vettura per poi darsi alla fuga dirigendosi verso zona San Donato.