Bologna-Aston Villa 1-3: i rossoblù dovranno ribaltare il risultato a Birmingham

Al Dall’Ara il Bologna esce sconfitto per 3-1 dall’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League, in una serata che ha mescolato speranze e disattenzioni. La partita ha visto i rossoblù partire con determinazione, sfiorare il vantaggio e poi subire il gol in chiusura di primo tempo. Nella ripresa l’intensità inglese ha prodotto il raddoppio, la reazione locale ha portato al gol di Rowe nel finale ma, nei minuti di recupero, Watkins ha chiuso i conti fissando il 3-1.

La sconfitta complica il cammino verso la semifinale: il ritorno è in programma il 16 aprile 2026 a Birmingham e richiederà un risultato importante da parte di Vincenzo Italiano e dei suoi. Sul piano psicologico la squadra dovrà metabolizzare gli errori che hanno favorito gli avversari e allo stesso tempo valorizzare i segnali positivi emersi in fase offensiva, dove Rowe è stato tra i protagonisti.

Sintesi della partita

La sfida è stata decisa da episodi determinanti: dopo un avvio vivace dei padroni di casa, con una rete annullata per fuorigioco a Castro e una traversa colpita da Ferguson, l’Aston Villa ha rotto gli equilibri poco prima dell’intervallo. Su calcio d’angolo di Tielemans la palla è finita oltre la difesa rossoblù e Konsa, tutto solo, ha segnato su un’uscita non perfetta di Ravaglia. In avvio di ripresa gli inglesi hanno approfittato di un errore nella fase difensiva per trovare il 2-0 con Watkins, favorito da una serie di rimpalli su una giocata che ha visto coinvolto Buendia. Nel finale il Bologna ha spinto e ha accorciato con Rowe, ma in pieno recupero lo stesso Watkins ha sfruttato un corner per il 3-1 definitivo.

Momenti chiave

I passaggi che hanno segnato l’esito sono stati tre: il gol annullato nei primi minuti che aveva dato fiducia ai rossoblù, la rete di Konsa allo scadere del primo tempo dovuta anche a un’uscita incerta di Ravaglia, e il raddoppio immediato in avvio di ripresa. Il tempo emotivo della partita è cambiato in quei frangenti, con l’Aston Villa capace di sfruttare la propria esperienza nelle fasi statiche. Anche la componente fisica e la gestione della partita da parte di Unai Emery sono emerse nei momenti decisivi, quando gli inglesi hanno saputo raddoppiare la pressione offensiva.

Situazione infortuni e scelte di formazione

Nella marcia di avvicinamento il Bologna aveva già evidenziato qualche assenza: Domínguez, Skorupski, Dallinga e Lykogiannis erano ancora al lavoro in palestra per i rispettivi recuperi. In settimana il club ha registrato il rientro di Jens Odgaard nel gruppo, con il giocatore presente anche in tribuna durante la gara della Primavera dove ha portato vicinanza ai più giovani. Il tecnico Vincenzo Italiano ha scelto una formazione aggressiva in avanti con Castro, Bernardeschi e Rowe, puntando sulla velocità esterna e sulla pressione alta, ma alcuni errori difensivi hanno vanificato le intenzioni tattiche iniziali.

Arbitri e organizzazione

La direzione dell’incontro è stata affidata al fischietto svizzero Sandro Schärer, coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni, con il quarto uomo Kanagasingam e la coppia VAR San e Fahndrich. La designazione ha rispettato le scelte internazionali per una partita di questa portata e l’organizzazione del match ha visto il club impegnato anche nella rifinitura finale a Casteldebole il giorno precedente.

Prospettive per il ritorno

Con il 3-1 maturato al Dall’Ara il Bologna è chiamato a un’impresa a Birmingham il 16 aprile 2026. Le possibilità di rimonta passeranno per una prestazione più precisa nella fase difensiva e per la capacità di sfruttare le ripartenze e i calci piazzati, dove giocatori come Rowe e Bernardeschi possono fare la differenza. Italiano dovrà valutare lo stato di forma degli infortunati e decidere se inserire alla lunga partita punte come Odgaard per portare freschezza offensiva. Dal punto di vista mentale, mantenere equilibrio e lucidità sarà fondamentale per affrontare una squadra esperta guidata da Unai Emery.