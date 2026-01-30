Bologna Avanza ai Playoff: Vittoria Cruciale sul Maccabi Tel Aviv in Europa League

Giovedì scorso, il Bologna ha confermato la propria forza sul campo neutro di Backa Topola, superando il Maccabi Tel Aviv con un netto 3-0. Questa vittoria non ha soltanto assicurato ai rossoblù un posto nei playoff di Europa League, ma ha anche contribuito a rafforzare il morale della squadra, nonostante l’assenza di accesso diretto agli ottavi di finale.

Un inizio promettente

Il match ha avuto un avvio incoraggiante per il Bologna, che ha dimostrato intensità e determinazione fin dai primi minuti. I rossoblù, guidati da un Orsolini in forma smagliante, hanno rapidamente creato difficoltà alla difesa avversaria. Nonostante un inizio frizzante, la squadra israeliana ha cercato di difendersi e di ripartire, ma senza ottenere risultati significativi.

Il primo gol

Il primo squillo del Bologna è arrivato al 35° minuto, quando Rowe ha approfittato di una respinta non ottimale del portiere Melika dopo un tiro di Moro. Questo gol ha sbloccato la partita, infondendo fiducia alla squadra, che ha continuato a spingere per raddoppiare il vantaggio. Prima dell’intervallo, il Bologna ha avuto ulteriori occasioni, ma ha dovuto fronteggiare anche momenti di tensione, come un’azione pericolosa del Maccabi che ha sfiorato il gol.

La sicurezza del raddoppio

Il secondo tempo è cominciato nel migliore dei modi per il Bologna. Già al 47° minuto, Orsolini ha messo a segno il secondo gol con un tiro preciso sul primo palo, confermando la sua importanza nella partita. Questo gol ha ulteriormente indirizzato il match a favore dei rossoblù, che hanno controllato il gioco con notevole facilità.

La chiusura della partita

Con il Maccabi in difficoltà, il Bologna ha continuato a cercare il terzo gol. L’occasione è arrivata nel recupero, quando Pobega ha messo a segno il terzo gol su assist di un compagno, sigillando così una vittoria convincente. La squadra ha concluso il match con soddisfazione, consapevole di aver dominato l’incontro, ma anche con un pizzico di rammarico per non essere riuscita a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale.

Riflessioni dopo la vittoria

Nonostante la vittoria, il Bologna ha dovuto affrontare una situazione di classifica non ottimale. Al termine dell’incontro, i rossoblù si sono trovati al decimo posto, a causa di risultati avversi in altre partite. La Roma ha pareggiato contro il Panathinaikos, mentre il Genk ha ottenuto una vittoria contro il Malmo, rendendo impossibile l’accesso diretto agli ottavi di finale per il Bologna.

Prospettive future

Il Bologna si prepara ora ad affrontare i playoff, dove dovrà sfidare una tra il Brann e la Dinamo Zagabria. La squadra avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore e cercare di ottenere un posto agli ottavi di finale, mantenendo vive le speranze di brillare anche in campionato. La prestazione contro il Maccabi Tel Aviv ha rappresentato un segnale positivo e la squadra dovrà mantenere questo slancio per affrontare le sfide future.

Il Bologna ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per competere a livelli elevati, ma sarà fondamentale affrontare le prossime partite con la stessa intensità e determinazione mostrate nella recente vittoria. Con il supporto dei tifosi e una squadra coesa, i rossoblù possono nutrire sogni ambiziosi per il prosieguo della stagione.