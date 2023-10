Una bambina disabile ha mimato le violenze che subiva in casa con i suoi peluche e ha fatto arrestare il padre. A far scattare l’indagine una segnalazione dei servizi sociali.

Bologna, bimba disabile mima coi peluche le violenze subite: arrestato il padre

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Bologna con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia, una minorenne disabile. A far scattare le indagini la segnalazione dei servizi sociali che si occupavano della minore. Sono stati loro ad accorgersi che la bambina mimava gli abusi sessuali subiti a casa con i suoi peluche. Dopo l’allontanamento dalla casa paterna, i gesti della ragazzina sono stati oggetto di un’indagine e del conseguente provvedimento di custodia cautelare per il genitore. Il 62enne è stato portato in carcere.

Bologna, bimba disabile mima coi peluche le violenze subite: la terribile storia

Secondo quanto ricostruito, l’allarme era partito alcuni giorni prima quando i servizi sociali si sono accorti che la ragazzina cercava di comunicare usando i suoi peluche. Gli assistenti sociali la seguivano perché si erano accorti che viveva in un contesto di degrado, da sola con il padre, dopo la morte della madre. Hanno poi capito che la piccola mimava gli abusi subiti con i suoi peluche, facendo capire che uno dei due era il padre. La giovane è stata subito portata in una struttura protetta. Secondo l’ordinanza di custodia cautelare, la minore “utilizza un linguaggio semplice ma chiaro tanto da poter escludere fraintendimenti interpretativi dei gesti posti in essere dal padre nei suoi confronti“.