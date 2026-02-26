Bologna-brann: orario, formazioni e dove vedere il ritorno dei playoff

Il Bologna torna a giocare una partita decisiva in Europa League: i rossoblù affrontano lo SK Brann nel ritorno dei playoff con l’obiettivo di confermare il vantaggio conquistato all’andata grazie al gol di Castro. L’incontro è in programma allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport con copertura anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Contesto e obiettivi delle due squadre

Per il Bologna l’imperativo è semplice: difendere il risultato favorevole e centrare la qualificazione agli ottavi. Dopo un periodo di difficoltà in campionato, la squadra di Italiano sembra aver ritrovato fiducia e vuole sfruttare il calore del proprio pubblico al Dall’Ara per chiudere la pratica. Il Brann, invece, arriva a Bologna con l’intento di ribaltare lo 0-1 subito in Norvegia e dimostrare che il divario tra i due club può essere colmato in una serata di grande intensità.

Motivazioni in campo

La posta in gioco è alta: passare il turno in Europa League significa non solo prestigio sportivo ma anche benefici economici e morale per il resto della stagione. Il Bologna dovrebbe cercare di imporre il proprio ritmo sin dall’inizio e limitare le ripartenze degli ospiti, mentre il Brann dovrà essere aggressivo e organizzato per provare a creare pericoli in fase offensiva. In questo scenario il fattore campo e la gestione delle fasi chiave della partita saranno determinanti.

Probabili formazioni e schieramenti tattici

Le fonti riportano alcune varianti sulle scelte di formazione, ma il Bologna dovrebbe scendere in campo con un modulo che privilegia la spinta offensiva sugli esterni e la presenza di un trequartista a supporto della punta. Tra i nomi più ricorrenti nelle probabili formazioni figurano Skorupski in porta e una batteria offensiva con giocatori di esperienza capaci di fare la differenza nei momenti decisivi.

Schieramenti dettagliati

Una possibile interpretazione tattica per il Bologna è il 4-2-3-1 con Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí e Zortea in difesa; Freuler e Moro a centrocampo; Bernardeschi, Ferguson e Cambiaghi sulla trequarti e Castro punta centrale. Altre fonti ipotizzano un 4-3-3 con Dallinga come alternativa in attacco. Il Brann è atteso con il classico 4-3-3 norvegese: Dyngeland tra i pali, reparto difensivo a quattro e tridente offensivo formato da Mathisen, Holm e Thorsteinsson.

Arbitraggio, diretta tv e streaming

La gara sarà diretta dall’arbitro francese Benoît Bastien, coadiuvato da assistenti e da un team VAR internazionale. In Italia i diritti della manifestazione sono detenuti da Sky, quindi la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e i canali dedicati alle coppe; chi preferisce seguire in mobilità potrà farlo tramite Sky Go o la piattaforma NOW.

Dettagli tecnici e broadcast

L’utilizzo del VAR potrà influenzare gli episodi chiave dell’incontro, come eventuali rigori o decisioni su gol contestati. Per gli spettatori televisivi, la disponibilità del canale in 4K offre inoltre una qualità superiore per chi dispone dell’attrezzatura adeguata. Ricordiamo che per accedere alla diretta è necessario disporre di un abbonamento attivo o di un servizio di streaming a pagamento.

Pronostico e possibili sviluppi della partita

Considerando il vantaggio acquisito all’andata e la differenza di espressione tecnica tra le due rose, il Bologna parte con i favori del pronostico: è probabile che i rossoblù provino a partire forti per mettere subito pressione e mettere in sicurezza il risultato. Tuttavia, il calcio è fatto di imprese e il Brann non va sottovalutato: con una partita accorta e spunti di qualità nelle ripartenze può creare difficoltà.

Un possibile esito realistico vede il Bologna prevalere con un margine risicato, oppure portare a casa il risultato grazie a una prestazione di carattere e gestione delle fasi finali. In ogni caso, la serata al Dall’Ara si preannuncia carica di tensione e speranze per i tifosi rossoblù.

Informazioni pratiche per i tifosi

Per chi desidera assistere alla partita dal vivo, i biglietti sono soggetti alle regole di vendita ufficiali e a eventuali variazioni di data e orario decise dagli organizzatori. Per chi non può essere allo stadio, la copertura televisiva rappresenta l’alternativa più comoda per seguire ogni fase dell’incontro.