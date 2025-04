La scena si è svolta nel quartiere Casanova di Bolzano, in un garage. Lì, la violenza è esplosa improvvisamente tra un giovane di origini calabresi e la sua compagna. Il 24enne, G.C., dopo una furiosa lite, ha aggredito la donna, picchia la compagna e poi arriva la segnalazione.

Aggressione a Bolzano, 24enne picchia la compagna e aggredisce poliziotti: arrestato

La segnalazione al 112 non ha tardato ad arrivare, e pochi minuti dopo gli agenti della squadra volanti della questura erano sul posto. La donna, visibilmente segnata da percosse al volto, ha subito indicato l’aggressore, ancora presente nel garage.

Gli agenti hanno cercato di fermarlo, ma l’aggressore non aveva intenzione di arrendersi facilmente . Anzi, la sua reazione è stata violenta, come riportano i media. Ha colpito uno degli agenti con un pugno al volto, prima di tentare una fuga. Ma gli uomini in divisa non si sono lasciati intimidire. In un attimo, il giovane è stato bloccato. Eppure, non si è dato per vinto: ha continuato a scalciare, cercando di strappare l’arma di ordinanza a uno dei poliziotti, mentre urlava minacce di morte e insulti. La situazione si è fatta tesa, ma alla fine è stato immobilizzato e ammanettato.

Violenza a Bolzano, 24enne arrestato con precedenti: ecco cosa è successo

Una volta sotto controllo, il violento aggressore è stato identificato come un 24enne calabrese, con un passato di precedenti alle spalle. Trasportato in questura, è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sua permanenza nelle camere di sicurezza è stata immediata, a disposizione della procura della Repubblica.

Ma la sua vicenda non si è fermata lì. Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un foglio di via obbligatorio, vietandogli il ritorno nel comune per i prossimi quattro anni. Un ulteriore segno della gravità dell’accaduto, e della ferma risposta delle forze dell’ordine di fronte a una violenza che, troppo spesso, resta silenziosa.

Una situazione che, purtroppo, si ripete con frequenza: la violenza domestica è un fenomeno che non conosce confini, né giustificazioni. E la reazione delle forze dell’ordine, come quella avvenuta in questo caso, è fondamentale per rompere il silenzio e dare un segnale chiaro.