Kiev è nuovamente sotto attacco. Nelle ultime ore, la capitale ucraina è stata colpita da una serie di bombardamenti coordinati con droni e missili lanciati dalle forze russe. La situazione è critica e le autorità locali hanno dichiarato lo stato di allerta massimo, invitando la popolazione a prendere tutte le precauzioni necessarie. Questo nuovo episodio di violenza conferma l’escalation del conflitto, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla vita quotidiana dei civili.

Mosca sotto attacco e tensioni diplomatiche: nuovi scontri e critiche internazionali

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha riferito di attacchi di droni ucraini contro la capitale per la quinta notte consecutiva. Le difese aeree che hanno intercettato e abbattuto 74 droni ucraini in sette regioni, comprese quelle vicine a Mosca, dove si sono verificati attacchi consecutivi per la quinta notte di fila. Gli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky hanno imposto restrizioni ai voli a causa delle minacce aeree, mentre incendi sono scoppiati in alcune aree colpite, come una stazione ferroviaria nella regione di Rostov.

Sul piano diplomatico, Pechino ha espresso la propria contrarietà alle recenti sanzioni dell’Unione Europea, che colpiscono anche entità cinesi accusate di supportare le forze armate russe. Il ministero del Commercio cinese ha definito le misure “errate” e dannose per i rapporti economici e finanziari tra Cina e UE, ribadendo il dissenso rispetto a quanto stabilito nel dialogo tra i rispettivi leader.

Bombardamenti e attacchi con droni su Kiev: la capitale ucraina sotto assedio

Nella notte, la Russia ha intensificato le ostilità con un ampio attacco aereo coordinato contro diverse zone dell’Ucraina. Droni e missili sono stati lanciati da molteplici basi, causando esplosioni in numerose regioni, inclusa la capitale Kiev. Tra gli obiettivi colpiti vi sono strutture civili come una scuola materna, una stazione della metropolitana e magazzini, oltre a diversi veicoli danneggiati. A seguito degli eventi, le autorità ucraine hanno emesso un nuovo allarme aereo mentre le difese antiaeree si mantengono attive anche nelle regioni occidentali, come Ivano-Frankivsk e Leopoli.

Il bilancio dei feriti a seguito del massiccio attacco con missili e droni sferrato la scorsa notte dalle forze russe è salito a sei, mentre si conta anche una vittima. Secondo quanto riportato dalla polizia di Kiev su Telegram, come riferisce Rbc-Ucraina, tra i feriti ci sono cinque persone tra i 36 e i 55 anni e una ragazza di 15 anni, tutte colpite da schegge.

Nonostante l’escalation delle ostilità, il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito con forza l’urgenza di rilanciare i negoziati di pace, evidenziando come sia indispensabile raggiungere un cessate il fuoco, avviare lo scambio di prigionieri e garantire il ritorno dei bambini alle loro famiglie.