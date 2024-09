Bon Jovi è riuscito a convincere una donna a non gettarsi da un ponte a Nashville: il salvataggio ripreso dalle telecamere

I media statunitensi hanno raccontato come Bon Jovi sia riuscito a convincere una donna a non togliersi la vita. Le immagini del salvataggio in un video condiviso su Internet.

Bon Jovi salva una donna da un tentativo di suicidio

L’episodio è accaduto mercoledì 11 settembre. Bon Jovi stava girando il videoclip della sua nuova canzone, quando si è accorto di una donna in piedi sul ponte di Nashville, negli Stati Uniti, in procinto di lanciarsi nel vuoto.

Nel video, che è stato registrato dalle telecamere della zona, si vede la rock star dire qualcosa all’orecchio della donna. A quel punto, la signora si è lasciata aiutare a scavalcare nuovamente la ringhiera e a tornare sul ponte. Poi, si sono lasciati andare in un lungo abbraccio.

Il video del salvataggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed è stato condiviso sui social in queste ore.

L’arrivo dei soccorsi

La polizia non ha fornito nessun dettaglio sull’identità della donna, ma i media statunitensi riportano che le sue condizioni di salute sono buone e che, dopo l’accaduto, è stata portata in ospedale per accertamenti.

“Un ringraziamento a Jon Bon Jovi e al suo team per aver aiutato una donna sul Seigenthaler Ped Bridge martedì sera”, si legge in un tweet del Dipartimento di polizia di Nashville.

Bon Jovi non avrebbe ancora rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.

Bon Jovi e JBJ Soul Foundation

Fonti informate hanno riferito che il cantante è abituato a gestire situazioni di crisi, grazie al suo impegno con la JBJ Soul Foundation. Si tratta di un’organizzazione da lui creata nel 2006 e si occupa di combattere fame, povertà e mancanza di una casa, offrendo supporto a coloro che ne hanno bisogno attraverso programmi specifici e collaborazioni con organizzazioni comunitarie.