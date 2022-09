Bonaccini: “Prima delle alleanze Pd definisca la sua identità”

Bologna, 26 set. (askanews) – “Prima di parlare di alleanza vorrei che il Pd definisse meglio una volta di più il suo profilo e la sua identità”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, incontrando i giornalisti a Bologna per commentare i risultati elettorali.

“Abbiamo tempo nelle prossime settimane per metterci a discutere davvero – ha aggiunto Bonaccini -. Stavolta” la discussione “va fatta davvero. Siamo stati abituati a partire troppo spesso dalle alleanze” mentre “le alleanze si fanno sui contenuti, ma l’ambizione per una grande forza progressista e riformista come la nostra, partendo da quale identità vuoi esprimere e quale progetto di società tu metti in campo.

Poi le alleanze arrivano perché come abbiamo visto da soli è evidente che non si può andare da nessuna parte”.