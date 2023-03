Bonelli parla di siccità e Meloni ride: è scontro alla Camera

Angelo Bonelli parla di siccità e Giorgia Meloni ride: è scontro alla Camera durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 24 marzo 2023 che toccherà il tema migranti. Il deputato di Avs mostra due sassi dell’Adige e la premier sorride con il ministro Fitto, il che scatena l’indignazione di Bonelli che critica il capo del governo.

Bonelli parla di siccità e Meloni ride

Angelo Bonelli ha toccato il tema siccità e lo ha fatto mostrando in Aula due sassi presi dall’Adige e dicendo: “Li ho presi a piedi, normalmente stavano nel fondale, ma io li ho presi a piedi. Quando tornerò a casa li rimetterò dove li ho presi, ma questo per far capire che oggi la questione della siccità è drammatica”. Attenzione però, nei minuti in cui il deputato interveniva Giorgia Meloni era intenta a ridere accanto al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Bonelli ha visto più rosso del suo cuore ed è sbottato: “Cosa c’è da ridere, Meloni, rispetto a questioni di questo tipo? È un problema drammatico. La vostra politica energetica, trasformare l’Italia in un hub del gas, è la politica che sta causando…”.

“Lei continua a ridere, è questione di stile”

Poi ha ripetuto: “Lei continua a ridere, non c’è problema, è una questione di stile, lo ribadisco. Non c’è cosa peggiore di irridere chi parla quando non lo si condivide, vuol dire che non si hanno argomenti, se non una ideologia spiccia. Voi rappresentate al meglio l’egoismo del presente contro le generazioni che verranno”. Tra i banchi del centrodestra si è sollevato qualche mormorio di disapprovazione mentre Meloni, secondo Il Fatto Quotidiano, “continuava a sorridere e replicare con sarcasmo e gesti eloquenti delle mani”.