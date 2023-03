Angelo Bonelli durissimo su Cutro e sul "degrado del nostro paese"

Angelo Bonelli durissimo sulla strage di Cutro e sul “degrado del nostro paese”: l’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra spiega intervenendo a Coffee Break su La7 che non doveva uscire la GdF per gli scafisti ma la Guardia Costiera e salvare vite. La ricostruzione del naufragio di Crotone e il ruolo di Frontex sono stati al centro della replica del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli con una chiosa che fa riflettere.

Angelo Bonelli durissimo su Cutro

Bonelli ha spiegato che “in Libia il presidente è il più grande trafficante di esseri umani ma il decreto ONG impedisce di fare salvataggi”. Ha detto Bonelli: “Frontex ha segnalato una barca al largo delle coste del Mar Ionio quando il mare era a forza quattro”.

“Roma sapeva che c’erano vite da salvare”

“Il centro di coordinamento di Roma sa bene che una barca di cui è stato rilevato dalle cam termoelettriche il basso livello di galleggiamento necessita non della Guardia di Finanza con la procedura di Open Enforcement per andare ad arrestare gli scafisti, ma per andare a salvare le persone“. E ancora: “Il punto è questo, il degrado a cui è arrivato il nostro paese, doveva uscire la Guardia Costiera a salvare le vite umane”.