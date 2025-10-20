Al via il click day per il Bonus Patente 2025: incentivi per ottenere patenti professionali e lavorare nel trasporto merci e persone, con procedure digitali rapide.

È partito oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il nuovo Bonus Patente 2025 Autotrasporto, click day, l’incentivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato a sostenere i giovani che intendono ottenere le patenti professionali e avviare una carriera nel settore del trasporto merci e persone. Dalle ore 12 la piattaforma ufficiale — raggiungibile sul sito patentiautotrasporto.mit.gov.it — è tornata attiva per consentire l’invio delle domande.

Lo stanziamento previsto per questa finestra è pari a 4,7 milioni di euro, che verranno assegnati naturalmente fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Bonus patente 2025 click day, il sostegno ai giovani e al settore dei trasporti

Il Bonus Patente 2025 a chi è rivolto? E’ rivolto sostanzialmente ai giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. L’obiettivo del provvedimento, come evidenzia il Ministero, è duplice quindi: sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e contrastare anche la carenza di autisti professionali, un problema che da anni interessa l’intero comparto dei trasporti in Italia e in Europa.

Il contributo consente di coprire fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, con un limite massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il bonus come è utilizzabile? E’ possibile utilizzarlo esclusivamente presso autoscuole o enti di formazione accreditati, e non prevede restrizioni legate al reddito o all’Isee.

Ecco che come precisato dal Ministero, l’iniziativa si inserisce in un ben più ampio programma di incentivi destinati a rafforzare il sistema della logistica nazionale e favorire l’occupazione giovanile.

Bonus Patente 2025 click day, la procedura e le tempistiche

Come funziona il meccanismo del Bonus Patente 2025 click day? Segue un criterio strettamente cronologico: le domande vengono accolte in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Per accedere al contributo è necessario registrarsi sulla piattaforma del MIT e compilare online la domanda, completa della documentazione richiesta.

Le domande resteranno aperte fino all’esaurimento delle risorse stanziate… Quindi una volta ricevuta la conferma, il beneficiario del bonus potrà utilizzarlo per iscriversi ai corsi e conseguire le abilitazioni professionali previste, secondo le modalità e le scadenze indicate dal bando ufficiale pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il click day, quindi si conferma così un banco di prova per molti giovani che cercano un’occasione concreta di inserimento lavorativo in un settore che continua a rappresentare una componente essenziale dell’economia nazionale.