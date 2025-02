Bonus Pneumatici 2025, si profila un risparmio per le famiglie italiane su questo bene, tuttavia non si sa quando lo si potrà ottenere.

Il governo ha deciso di stanziare un ulteriore bonus oltre a quello rivolto all’acquisto degli elettrodomestici, all’interno della stessa manovra infatti rientrano gli pneumatici dato che in meno di 2 mesi si dovrà provedere al passaggio da gomme invernali ad estive, scopriamo a quanto ammonta e come ottenerlo.

Bonus pneumatici 2025: quanto sarà l’importo

Il bonus pneumatici viene offerto a chiunque volesse ottenere uno sconto sul costo di questo prodotto, infatti non vi è un limite ISEE da rispettare. La somma massima che può essere scontata è di 100 euro o il 30% del prezzo d’acquisto, questo può variare sulla base della cifra spesa il valore più basso è oggetto del bonus.

Se l’ISEE di una famiglia è inferiore a 25.000 euro lo sconto raddoppia quindi si potrà avere un risparmio pari a 200 euro che su un treno di gomme non è poco.

Click day, quando si potrà verificare

Restano dubbi legati alle modalità di ottenimento dello sconto, inizialmente si era optato per il cosiddetto “click day” ma questo è stato bloccato dall’Aires poiché le famiglie che hanno bisogno di questi sussidi hanno poca dimestichezza con internet.

Un metodo alternativo potrebbe essere quello di applicare la medesima metodologia utilizzata per il bonus tv nel 2021 – recarsi in negozio muniti di codice fiscale e scontrino che certifica lo smaltimento – il governo dovrà fare in fretta, i due mesi, limite massimo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 30 dicembre 2024) stanno per terminare.