Alessia Marcuzzi fa flop: Boomerissima venduto in Polonia

Duro colpo per Alessia Marcuzzi: il suo programma Boomerissima è stato un flop ed è stato venduto in Polonia. La Rai, dopo due stagioni disastrose, ha deciso di cancellarlo.

Anche se nella prossima stagione televisiva sarà giudice di Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi starà ancora digerendo un flop televisivo non indifferente. Il suo programma Boomerissima è stato cancellato dai palinsesti dopo due stagioni piuttosto disastrose. E’ notizia delle ultime ore che il format è stato venduto in Polonia.

Boomerissima debutta in Polonia: come sarà?

Ad annunciare l’arrivo di Boomerissima in Polonia è stata Banijay Italia che ne detiene i diritti. Si tratta del primo adattamento del format ideato da Alessia Marcuzzi e sarà condotto da Barbara Kurdej-Szatan per la rete TVP2. Andrà in onda a partire dal prossimo 6 settembre e la casa di produzione crede che farà breccia nei telespettatori polacchi.

Mentre Alessia Marcuzzi non ha commentato la vendita di Boomerissima alla Polonia, il capo di Banijay Polonia ha dichiarato: