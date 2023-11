Boomerissima, la rivelazione di Alessia Marcuzzi: "Avevo paura che non piacesse..."

Alessia Marcuzzi è arrivata ad una nuova puntata della seconda stagione Boomerissima, programma di Rai 2 nel quale Boomer e Milliennial stabiliscono quale generazione sia la migliore. In una intervista rilasciata a Radiocorriere tv ha spiegato che prima della messa in onda del programma era stata assalita da qualche dubbio.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi parla delle paure che ha vissuto prima di tornare in onda

La conduttrice è tornata in tv con un programma già collaudato anche se lo share ottenuto nella prima puntata del 6% con 873.000 spettatori collegati non è stato dei più brillanti. Alessia Marcuzzi – ricordiamo – aveva trascorso del tempo lontana dalla tv e il suo rientro non è stato privo di timori: “Avevo deciso di prendermi un po’ di pausa, di non tornare subito in Tv, e così all’inizio ho avuto un po’ di timore. Sono arrivata con un progetto scritto da me, avevo paura che non piacesse. Il pubblico invece mi ha accolto a braccia aperte. Sono grata alla Rai anche per rispettare la mia creatività, accolta con grande amore”.