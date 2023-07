Alessia Marcuzzi, vacanze con l'ex compagno a Formentera

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci insistenti su un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e il collega Stefano De Martino. Eppure dei recenti scatti potrebbero mettere in discussione questi rumors.

La conduttrice di Boomerissima è partita alla volta di Formentera e accanto a lei non c’è una persona qualsiasi: a fianco di Alessia Marcuzzi c’è anche l’ex compagno Paolo Calabresi. A dare la notizia è il settimanale Gente che ne ha diffuso gli scatti.

Alessia Marcuzzi in vacanza con l’ex Paolo Calabresi Marconi: ritorno di fiamma in vista?

Con Alessia Marcuzzi e l’ex compagno c’è anche il primogenito della conduttrice, Tommaso avuto dall’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Negli scatti è possibile notare come tra la conduttrice e l’ex ci sia complicità, sia nel momento della cena, sia in acqua durante il bagno. Va evidenziato che si tratta della prima loro apparizione insieme dall’annuncio della separazione avvenuta nei mesi scorsi.

Ritorno di fiamma oppure no?

Per il momento questi scatti non ci dicono se tra i due ex stia rinascendo l’amore o se si stiano semplicemente riavvicinando, come del resto accade a molte coppie dopo la separazione. Nelle scorse settimane era circolata la voce di un possibile flirt con il ballerino Jody Proietti, ma si tratta di un rumor mai confermato.