Alessia Marcuzzi geolocalizza il figlio Tommaso: "Così l'ho sorpreso in un dormitorio femminile"

Al programma di Caterina Balivo, La volta buona, Alessia Marcuzzi ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i figli e ha confessato di considerarsi una madre particolarmente severa.

Alessia Marcuzzi: il rapporto con i figli

Alessia Marcuzzi è madre di due figli, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, e al programma tv La volta buona ha confessato di considerarsi una madre molto severa. La conduttrice ha anche svelato che userebbe un’applicazione sullo smartphone per geolocalizzare suo figlio Tommaso e ha svelato: “Con Tommaso, l’ho rivelato anche tempo fa in televisione, ho la geogalizzazione. Ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra. L’ho detto in diretta ma per fortuna dato che era all’estero nessun college l’ha scoperto”, e ancora: “Tommaso mi risponde male alcune volte ma lo sa che mi arrabbio. Anche con Mia è lo stesso. Certo che adotto le punizioni. Tommaso è grande ma quando mi arrabbio non gli parlo per un po’. Mia ha il suo telefonino da quest’anno e quando sono arrabbiata con lei o glielo tolgo oppure cerco di stabilire degli orari particolari. Esempio: a tavola non si usa e solo la sera venti minuti”.

Sui social in tanti hanno ascoltato con stupore ed interesse quanto svelato dalla conduttrice e si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.