Botta e risposta con Mason Collective

Lo scorso 31 maggio è uscito l'attesissimo singolo "MVSON WAY" del trio mancuniano Mason Collective: il brano segna il debutto della loro nuova etichetta MVSON Records, e sarà la traccia principale del loro imminente EP. Instillando nelle loro produzioni house influenze hip-hop e UK garage, per il...

Lo scorso 31 maggio è uscito l’attesissimo singolo “MVSON WAY” del trio mancuniano Mason Collective: il brano segna il debutto della loro nuova etichetta MVSON Records, e sarà la traccia principale del loro imminente EP. Instillando nelle loro produzioni house influenze hip-hop e UK garage, per il trio – composto da Blair Suarez, Adam Myles e Omar Guedar – “MVSON WAY” non è che l’ultima uscita dopo anni di successi da dancefloor: i Mason Collective hanno pubblicato brani su etichette prestiogiose come Hot Trax, Defected, Solid Grooves, e Desolat di Loco Dice.

Il trio di Manchester sarà ospite della prima edizione di elrow Town a Campovolo l’8: con un’attendance stimata di oltre trentamila persone e tre stage, in consolle ci saranno anche star internazionali come Sama’ Abdulhabi e Indira Paganotto. In attesa di ascoltarli live al prossimo elrow, questo è quello che ci hanno raccontato.

Ciao Mason Collective, e benvenuti su notizie.it

Quando avete deciso di diventare producer?

Siamo cresciuti tutti con la musica come parte integrante delle nostre vite, e abbiamo iniziato a collezionare dischi fin da piccoli. Ma abbiamo iniziato a prendere sul serio il DJing al liceo, intorno ai 15/16 anni.

Quando avete capito che questa era la vostra strada?

Lasciare il lavoro per concentrarsi su una passione o un’arte e dedicarcisi al 100% è un rischio enorme. Quando abbiamo intrapreso quello step, è stato il momento di non ritorno.

Quali sono i vostri artisti preferiti?

Alcuni dei nostri artisti preferiti sono The Martinez Brothers, Jamie Jones, Luciano, Loco Dice, Apollonia; ma ce ne sono davvero troppi per poterli elencare tutti.

E i vostri club e festival preferiti?

Uno dei nostri club preferiti è lo Space Miami. È come una distorsione temporale, 16 ore possono volare via dvvero velocemente. Il festival Partai in Venezuela è stato incredibile quando vi ci abbiamo suonato l’anno scorso. La produzione è grandiosa e danno sempre il massimo con le lineup.

L’8 giugno vi esibirete a elrow Town di Reggio Emilia. Cosa possono aspettarsi i fan dalla vostra esibizione?

Probabilmente manterremo un’energia alta. Come diciamo sempre, quello italiano è uno dei migliori pubblici in assoluto: quindi sarà splendido assorbire e trasmettere l’energia durante il nostro set.

Qual è il momento che ricordate con più piacere nella vostra vita da producer?

È difficile sceglierne uno. Viaggiare e incontrare persone diverse da tutto il mondo è una delle parti migliori del nostro lavoro. Il Sud America è sempre incredibile da visitare; così come e suonare negli Stati Uniti è sempre divertente.

E quello pi imbarazzante?

Non penso che possiamo rivelarlo 😂

Come trascorrete il vostro tempo libero?

Onestamente siamo quasi sempre impegnati in qualcosa legato alla musica o al nostro brand, ma ci alleniamo tutti quando abbiamo tempo. Stiamo anche lavorando su una linea di abbigliamento chiamata A Product by Mason.

Come vi rapportate con i social network?

Non abbiamo davvero una formula precisa, pubblichiamo semplicemente ciò su cui stiamo lavorando o video delle nostre esibizioni.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

Abbiamo appena lanciato la nostra nuova etichetta discografica, MVSON Records, che sarà una sorta di quartier generale per quello che è il nostro sound. Inoltre, abbiamo in programma il nostro festival, MVSON World, in programma per il 13 luglio a Manchester.

instagram.com/masoncollective/