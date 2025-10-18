Un episodio recente a San Vito al Tagliamento ha messo in luce come le conserve fatte in casa possano comportare gravi rischi se contaminate dal botulino, una delle tossine più pericolose. L’intervento tempestivo dei medici e delle autorità sanitarie ha permesso di gestire la situazione in modo efficace, evitando conseguenze gravi. Il caso evidenzia l’importanza di riconoscere precocemente i sintomi di intossicazione e di attivare immediatamente le procedure di emergenza.

Botulino, nuovo caso confermato in Italia: intossicata una famiglia di tre persone

Una famiglia di San Vito al Tagliamento, composta da madre, padre e un figlio di 19 anni, è stata ricoverata dopo aver manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione da botulino. La donna e il figlio si sono presentati al pronto soccorso lamentando vista offuscata e pupille dilatate, e hanno riferito di aver consumato nei giorni precedenti melanzane sott’olio preparate in casa.

I medici hanno subito sospettato una contaminazione da botulino, una delle tossine più pericolose, e hanno allertato il Centro antiveleni di Pavia, che coordina a livello nazionale la gestione di casi simili. Anche il padre, pur asintomatico, è stato trasferito in ospedale per precauzione, poiché aveva consumato la stessa conserva. Tutti e tre sono stati ricoverati nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Pordenone, dove sono rimasti sotto costante monitoraggio.

Botulino, intossicata una famiglia di tre persone: le loro condizioni

Mentre si attendevano i risultati delle analisi sulle melanzane, che hanno poi confermato la presenza della tossina botulinica, le forze dell’ordine hanno coordinato una corsa contro il tempo per recuperare l’antidoto a Bologna, seguendo le indicazioni del Centro antiveleni di Pavia.

Il farmaco è stato somministrato prontamente ai pazienti, consentendo di stabilizzare le loro condizioni. Attualmente, madre, padre e figlio risultano fuori pericolo, sebbene madre e figlio manifestino ancora lievi sintomi e rimangano sotto osservazione continua, in attesa degli ulteriori accertamenti necessari per identificare il tipo specifico di tossina coinvolta.