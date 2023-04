Brasile, sindaco 65enne sposa 16enne e affida alla suocera un incarico pubblico

La legge norma quei casi in maniera eccezionale ed un sindaco 65enne sposa 16enne, poi nomina sua madre sua consulente per Cultura e Turismo

Arriva dal Brasile la controversa vicenda di un sindaco 65enne che sposa una 16enne e affida alla suocera un incarico pubblico. La moglie è una reginetta di bellezza e un giorno dopo le nozze sue madre è stata “prescelta” per un ruolo molto remunerativo. Il sindaco infatti e ha assegnato l’incarico di Segretario della Cultura e del Turismo. I media fanno sapere che la Procura della città brasiliana di Araucaria ha aperto un’inchiesta per nepotismo.

Brasile, sindaco 65enne sposa 16enne

A registro ci è finito il sindaco 65enne Hissam Hussein Dehaini a seguito di una scelta molto discussa: in Brasile infatti il matrimonio con minori è previsto dalla legge solo in casi eccezionali e solo se viene approvato da un genitore. La magistratura ipotizza quindi che proprio la suocera abbia dato il suo consenso alle nozze per ottenere quindi un incarico pubblico.

Le nozze e il giorno dopo la nomina

Il matrimonio tra sindaco e adolescente è stato celebrato il 12 aprile. Giusto un giorno dopo il compleanno di 16 anni della ragazzina. E il 13 aprile, un giorno dopo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del comune il decreto. Si tratta della nomina con cui il sindaco ha nominato la donna come sua segretaria alla Cultura e al Turismo, con uno stipendio di 21.416 reais (circa 4.232,4 dollari) mensili.