La tragedia si è consumata nella notte tra il 29 ed il 30 gennaio, un uomo, operaio 51enne, è stato travolto e ucciso da un treno mentre lavorava sui binari. Il tutto è avvenuto a Brescia, alla stazione di Chiari durante il passaggio del treno Italo Napoli-Bergamo. Al momento si indaga sulle dinamiche dell’incidente che non sono completamente chiare.

Operaio morto a Brescia: cosa sappiamo

Stando alle prime informazioni disponibili la vittima è un operaio 51enne di origini portoghesi, la sua identità è già stata confermata, si tratta di Rolando Joao Lima Martins. A quanto pare l’incidente avrebbe avuto luogo, nella notte tra il 29 ed il 30 gennaio, mentre l’uomo stava lavorando sui binari della stazione di Chiari a Brescia.

Il 51enne era solo uno dei tanti operai che lavoravano per la ditta esterna a cui sono stati appaltati i lavori da Rete Ferroviaria Italiana. Dalle prime ricostruzioni emerge che, probabilmente, la tragedia sia avvenuta a causa della scarsa visibilità causata dalla nebbia. L’uomo stava attraversando i binari mentre era in arrivo il treno Italo Napoli-Bergamo che l’ha investito senza lasciargli scampo.

Si indaga sulle dinamiche

Al momento gli inquirenti stanno intensificando i loro sforzi per ricostruire nel dettaglio le precise dinamiche che hanno causato l’incidente. Non si sono fatte attendere le parole del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che non ha solo espresso vicinanza alla famiglia, ma ha anche spinto perché si faccia luce sull’intera vicenda.