Briatore a Napoli con Crazy Pizza: i prezzi vanno dai 17 euro per una margherita a 65 euro per una pizza speciale.

Flavio Briatore è pronto per aprire il suo Crazy Pizza a Napoli. L’imprenditore non teme la concorrenza, anche perché lui offrirà qualcosa di diverso dalla classica pizza napoletana. A far discutere, come sempre, sono i prezzi.

Flavio Briatore a Napoli con Crazy Pizza: apertura a fine estate

Intervistato dal Corriere della Sera, Flavio Briatore ha parlato del suo nuovo Crazy Pizza, che aprirà i battenti a Napoli alla fine dell’estate. Il locale sorgerà in via Nazario Sauro, sul lungomare della città ai piedi del Vesuvio. Non è un azzardo aprire una pizzeria di lusso nella patria della pizza? Secondo l’imprenditore no, visto che lui si rivolge a “un target di clienti superiore, in cerca di un’esperienza culinaria di lusso“.

Briatore a Napoli con Crazy Pizza: i prezzi fanno discutere

Il Crazy Pizza di Napoli, in linea con tutti gli altri locali di Briatore, garantisce un’esperienza culinaria di lusso, destinata soltanto ad un certo tipo di clientela. I prezzi, neanche a dirlo, fanno già discutere. Per una Margherita si devono sborsare 17 euro, mentre la pizza più costosa viene 65 euro. Ovviamente, a questa cifra bisogna aggiungere bevande, coperti e servizio.

Crazy Pizza a Napoli: per Briatore i prezzi sono giusti

Briatore sostiene che i prezzi del suo Crazy Pizza di Napoli siano giusti per una serie di motivi. Flavio garantisce che le sue pizze sono “di tutt’altra pasta“, leggerissime e digeribili, “con poco lievito“. Sono molto diverse da quelle napoletane, per cui “chi ci sceglie lo fa perché la nostra pizza è differente“. Come se non bastasse, il suo locale “si distingue per l’ambiente, il servizio, la qualità degli ingredienti e l’intrattenimento“. I prezzi, di conseguenza, “non sono niente di esagerato“. Sborsare 17 euro per “gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento è assolutamente corretto“: parola di Briatore.