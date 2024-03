Nel 2006 l’imprenditore Flavio Briatore ha scoperto di avere un tumore maligno al rene sinistro. Grazie però ai controlli di routine che effettua annualmente è riusciti a curarlo in tempo e guarire.

Il ricordo della malattia

In un’intervista al Corriere di qualche anno fa Briatore ha raccontato la malattia. “Avevo un cancro maligno al rene sinistro. Se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi, me la sarei vista brutta!”

Ha poi aggiunto: “Mi sentivo immortale. Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina solo perché ci facciamo la barba. Pensi che forse tutto quello che hai costruito serve fino a un certo punto. Magari è inutile.”

La scoperta del tumore

Ricorda che quando ha scoperto la malattia si trovava negli Stati Uniti, a Indianapolis, e racconta lo shock di quando ha ricevuto la telefonata dalla clinica: “Mi dicono: ‘Rientra, abbiamo visto qualcosa che non ci piace, ci sono sospetti su una cisti..’”

Segue l’intervento alla clinica Quisisana di Roma e un lungo periodo di riposo. Ora Flavio Briatore è guarito dal cancro e sta bene.