La diffusione di false informazioni online può avere conseguenze molto importanti, come dimostra il caso che vede coinvolti Brigitte e Emmanuel Macron. La première dame francese si trova a dover affrontare accuse assurde e diffamatorie secondo cui non sarebbe nata donna, rilanciate da un’influencer statunitense vicina alla destra conservatrice. La vicenda, che mescola teoria del complotto, media internazionali e diritto alla difesa, ha spinto la coppia presidenziale a intraprendere un’azione legale.

Brigitte Macron sfida le accuse infondate in Tribunale

Le origini delle voci sull’identità di Brigitte Macron risalgono a contenuti online di alcuni blogger francesi nel 2021. In Francia, la coppia aveva inizialmente ottenuto una vittoria legale per diffamazione, ma la sentenza è stata successivamente annullata in appello per motivi legati alla libertà di espressione, senza mettere in discussione la falsità delle affermazioni.

La nuova causa, intentata negli Stati Uniti a luglio 2025, accusa Candace Owens di aver ignorato prove contrarie credibili e di aver promosso una campagna di disinformazione e umiliazione pubblica della première dame. In base alla legge americana, i Macron dovranno dimostrare che Owens ha agito con “effettiva consapevolezza del male”, ossia sapendo di diffondere informazioni false o con grave negligenza.

Brigitte Macron contro influencer Usa: presenterà prove di essere nata donna

La première dame francese, Brigitte Macron, ha deciso di presentare prove fotografiche, mediche e scientifiche davanti a un Tribunale statunitense per confutare le accuse secondo cui sarebbe nata uomo. La scelta di procedere legalmente arriva dopo le dichiarazioni dell’influencer americana di destra Candace Owens, che ha sostenuto pubblicamente questa tesi, rilanciandola sui social e nei media.

L’avvocato dei Macron, Tom Clare, ha spiegato a un podcast della BBC che tali insinuazioni hanno profondamente turbato la première dame e rappresentano anche una fonte di pressione per il presidente Emmanuel Macron, costretto a gestire una vicenda che influisce sulla sua vita privata oltre che sul ruolo istituzionale. Clare ha, inoltre, anticipato che il caso vedrà il coinvolgimento di esperti scientifici, e che la coppia intende dimostrare, con elementi specifici e concreti, la falsità delle accuse, incluse fotografie di Brigitte durante la gravidanza e momenti familiari con i figli.