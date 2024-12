Britney Spears condivide un video sui social, mostrando come ha trascorso il Natale insieme al figlio diciottenne

Dopo il dolore del divorzio da Sam Ashgari, Britney Spears ha ritrovato il sorriso. Quest’ultimo Natale è stato speciale, poiché ha avuto l’opportunità di trascorrere le festività con il figlio diciottenne Jayden James, dopo due anni di separazione. La popstar ha voluto condividere questa emozionante reunion con i suoi fan, pubblicando un video sui social il 25 dicembre.

Britney Spears festeggia il Natale con il figlio

“È il miglior Natale della mia vita“, scrive Britney Spears in un post sui social, rivelando di aver finalmente riabbracciato il figlio Jayden James, che non vedeva da due anni.

“Questo è il mio bambino”, dichiara presentando il ragazzo ai suoi follower.

Poi, ha aggiunto:

“Non vedo i miei ragazzi da 2 anni. Lacrime di gioia e letteralmente sotto shock. Sono così innamorata e beata !!! Sono senza parole, grazie Gesù!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Britney Spears ha avuto due figli, Jayden James, 18 anni, e Sean Preston, 19, con l’ex marito Kevin Federline, da cui ha divorziato nel 2006, solo due anni dopo il matrimonio. Dopo che il divorzio è stato concluso nel luglio 2007, i due hanno affrontato numerosi conflitti riguardo alla custodia e alla responsabilità legale dei ragazzi, affidata principalmente al padre. Nel 2023, i figli si sono trasferiti alle Hawaii con Federline ma, secondo People, Britney avrebbe acconsentito a questo trasferimento.

Britney Spears e il sogno di diventare madre

Nel corso della promozione del suo libro The Woman in Me, Britney aveva parlato apertamente del suo desiderio di diventare madre, rivelando che creare una famiglia era stato il suo sogno diventato realtà.