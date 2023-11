Che si tratti di un mal di schiena dopo una lunga giornata di lavoro, un dolore in seguito ad un trauma o un urto, un dolore al collo dopo una giornata passata davanti al computer, tutti abbiamo avuto a che fare con il dolore in un modo o nell’altro. Spesso il dolore è anche conseguenza di condizioni come influenza e raffreddore, che possono portare sintomi come mal di gola, mal di testa e dolori muscolari e articolari.

Quasi sempre questi dolori sono di natura infiammatoria, ovvero li avvertiamo perché c’è un’infiammazione in corso. L’organismo attiva il processo infiammatorio per riparare dei tessuti danneggiati e per eliminare agenti patogeni come virus e batteri. Tuttavia, la regolazione di questo processo è piuttosto complessa, in quanto l’organismo deve produrre sostanze che attivano l’infiammazione e sostanze che la inibiscono, in modo che questa non sia troppo forte, rischiando che risulti troppo dolorosa e possa danneggiare i tessuti.

Purtroppo questa regolazione non avviene sempre con successo e diventa necessario ricorrere a dei farmaci antinfiammatori per alleviare l’infiammazione e il dolore. Tra questi spiccano gli antinfiammatori Brufen, una linea di FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) che ha avuto molto successo negli ultimi anni. Si tratta di farmaci senza l’obbligo di prescrizione medica, acquistabili anche sulle farmacie online come www.tuttofarma.it, che ha una sezione dedicata con tutti i prodotti della linea.

La linea Brufen è composta da diversi prodotti, studiati per combattere diverse tipologie di dolore. Vediamoli nel dettaglio!

I prodotti della linea Brufen

Brufen è una linea di farmaci ampiamente utilizzati per il trattamento di dolore, infiammazione e febbre. Tutti i prodotti Brufen sono dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), quindi agiscono contro l’infiammazione inibendo l’azione delle molecole che la causano, le prostaglandine. Dunque, l’azione analgesica avviene combattendo l’infiammazione alla base di dolore e bruciore. L’azione antipiretica, invece, avviene perché le prostaglandine sono coinvolte anche nel processo di innalzamento della temperatura corporea. Quindi, inibendo queste molecole si abbassa anche la febbre.

Anche se il meccanismo di base è analogo, scegliere quale prodotto Brufen utilizzare può essere difficile, date le varie combinazioni di dosaggi e forme farmaceutiche. Dunque, risulta fondamentale comprendere le caratteristiche di tutte le versioni di Brufen, così da capire qual è la più adatta alle proprie esigenze specifiche. Tuttavia, anche se Brufen è acquistabile senza l’obbligo di prescrizione medica, in caso di dubbio è sempre bene chiedere un parere ad un professionista sanitario.

Brufen Analgesico Compresse 200 mg

Brufen 200 Analgesico contiene 200 mg di ibuprofene sale di lisina per ogni compressa. Il dosaggio relativamente basso lo rende indicato per il trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato, come cefalea, dolore dentale, dolore mestruale e per la febbre.

La dose Raccomandata, per adulti e adolescenti al disopra dei 12 anni di età e dei 40 kg di peso, è di 1 o 2 compresse (200mg 0 400mg di ibuprofene) fino a tre volte al giorno, con un intervallo di almeno 4 ore tra una compressa e l’altra. È importante non superare mai le 6 compresse nell’arco delle 24 ore.

Il dosaggio da 200 mg può essere usato anche per i bambini al tra i 6 e i 12 anni, con peso corporeo superiore a 20 kg, con il seguente dosaggio:

bambini con peso corporeo dai 20 ai 29 kg : 1 compressa (200 mg di ibuprofene) alla volta per un massimo di 3 volte al giorno, attendendo dalle 6 alle 8 ore tra una compressa e l’altra;

: 1 compressa (200 mg di ibuprofene) alla volta per un massimo di 3 volte al giorno, attendendo dalle 6 alle 8 ore tra una compressa e l’altra; bambini con peso corporeo dai 30 ai 39 kg: 1 compressa alla volta per un massimo di 4 volte al giorno, attendendo dalle 6 alle 8 ore tra una compressa e l’altra.

Tuttavia, quando si tratta di bambini è sempre un bene consultare il pediatra prima di somministrare un farmaco antinfiammatorio. Invece, per i bambini al di sotto dei 6 anni e dei 20 kg si sconsiglia del tutto l’uso di Brufen.

Brufen Analgesico Compresse 400 mg

Questa versione di Brufen contiene 400 mg di ibuprofene sale di lisina per ogni compressa. Il dosaggio maggiore rispetto alla versione da 200 mg lo rende adatto a trattare gli stessi sintomi si manifestano in modo più severo è persistente. Infatti, la sua formula lo rende più potente e utile per dolori forti e intensi.

Il dosaggio più alto consegue anche che bisogna avere più cautela nell’assunzione. Innanzitutto, Brufen 400 non può essere assunto dai bambini al disotto dei 12 anni e i 40 kg di peso, a differenza di Brufen 200 che è controindicato al disotto dei 6 anni e i 20 kg.

Per adulti e adolescenti al disopra dei 12 anni e i 40 kg, la dose raccomandata è di 1 compressa (400 mg di ibuprofene) per massimo 3 volte al giorno, aspettando almeno 6 ore tra una compressa e l’altra.

BrufenLik

BrufenLik è la versione di Brufen 400 adattata per chi ha difficoltà a deglutire le compresse, o ha necessità di assumere il farmaco senz’acqua. Infatti, BrufenLik contiene 400 mg di ibuprofene sale di lisina per ogni bustina di sospensione orale.

Avendo la stessa quantità di ibuprofene, la posologia di BrufenLik è quasi identica a Brufen Analgesico Compresse 400 mg. Dunque, è assumibile solo da adulti e adolescenti al disopra dei 12 anni di età e i 40 kg di peso, con la dose raccomandata di 1 bustina alla volta per massimo 3 volte al giorno.

Brufen Dolore

Brufen Dolore è disponibile solo in bustine ed ha un principio attivo antinfiammatorio differente, presente con un dosaggio più basso rispetto alle altre versioni. Infatti, ogni bustina di questo farmaco contiene 40 mg di Ketoprofene sale di lisina. Il dosaggio ridotto lo rende adatto ai dolori più lievi, come un leggero mal di testa o un piccolo dolore muscolare.

L’assunzione è indicata per adulti e adolescenti al di sopra dei 15 anni, con la dose di 1 bustina alla volta per massimo 3 volte al giorno. Tuttavia, dovendo trattare dolori piuttosto lievi, 1 sola bustina è sufficiente il più delle volte.

Brufen Antinfiammatorio Locale

È la versione di Brufen in formato gel, contenente il 5% di etofenamato, un principio attivo antinfiammatorio usato soprattutto per i dolori muscolari e articolari. Dunque, il formato e il principio attivo rendono questo farmaco adatto per il trattamento locale del dolore e dell’infiammazione in specifiche zone del corpo, come articolazioni, muscoli, tendini e legamenti.

L’uso del farmaco è indicato solo per adulti al di sopra dei 18 anni, in quanto non sono stati condotti studi a sufficienza su individui di età inferiore. La dose raccomandata è di 2 o 3 applicazioni al giorno, massaggiando un leggero strato di gel sulla zona dolorante.